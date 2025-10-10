まんがで楽しく入試対策♪　「中学入試まんが攻略BON！」シリーズから、「政治・国際」の改訂新版が新発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月9日（木）に『中学入試まんが攻略BON！ 政治・国際 改訂新版』を発売いたしました。

「政治分野や国際分野って難しい用語が多くて、内容がなかなか頭に入ってこない……！」―― そんな受験生のお悩みを「中学入試まんが攻略BON！」シリーズが解決！ 中学入試によく出る政治分野と国際分野の知識や要点を、まんがや図解、写真とともにわかりやすく解説しています。

■「中学入試まんが攻略BON！」シリーズ

▲新刊「政治・国際」の表紙

◎中学入試の頻出事項をまんがで楽しく学べる、小学生のための“まんが学参”。

◎シリーズ累計発行部数は200万部超え！ 2006年の発刊以来、20年近く中学受験生に愛されてきた『中学入試まんが攻略BON！』シリーズが、改訂新版としてリニューアル！

◎最新の中学入試の出題傾向に対応した構成と学習内容へとパワーアップ。絵柄も、時代に合わせて一新（※「歴史」の一部を除く）。

◎中学受験対策としてはもちろん、日常学習の予復習に人気のシリーズ。

◎まんがだから楽しく読めて、記憶に残る！ シリーズでそろえて、中学入試を攻略しよう！

■ただ面白いだけじゃない！ まんがだから楽しく学べる！

▲「政治・国際」が加わり、改訂新版シリーズは合計13冊に！

ビジュアルやストーリーで楽しく読めるというまんがの特性を最大限活かして、日本の政治のしくみや選挙の流れ、国際問題などの知識がスムーズに頭に入るよう工夫しています。写真や図表も豊富に使用しているので、実社会と結びつけて学習内容を理解する力や、データを読み取る力が身につきます。

■まとめと一問一答で理解度をチェック！

▲目次▲個性的なキャラクターたちが日本国憲法を解説！▲グラフやイラストが政治・国際についての理解をサポート！

各単元の終わりには、入試でよく出る「重要ポイントのまとめ」のページがついています。さらに、重要ポイントについて問う「一問一答」を収録。まんがを読んで終わりではなく、内容を正しく理解できているかを確認できる構成になっています。

■実際の入試問題に挑戦！

▲「重要ポイントのまとめ」と「一問一答」で、頻出用語を一気に確認！

「入試問題にチャレンジ！」のページでは、過去の入試問題から厳選した問題に挑戦できます。わからなかった問題や苦手な単元は、まんがに戻って復習すると効果的！ 本番を意識して取り組み、入試に必要な実戦力を身につけましょう。

■シリーズで揃えて、中学入試を攻略しよう！

▲仕上げに実際の入試問題を解いて、知識を定着させよう！

▼シリーズ好評発売中！▼

『政治・国際 改訂新版』

『地理 日本の地方と世界地理 改訂新版』

『地理 日本のすがたと産業 改訂新版』

『歴史 古代～戦国時代編 改訂新版』

『歴史 江戸時代～現代編 改訂新版』

『理科 力・電気 改訂新版』

『理科 天体・気象 改訂新版』

『理科 水溶液・気体・燃焼』

『算数 和と差・速さの文章題 改訂新版』

『算数 割合の文章題 改訂新版』

『算数 図形 改訂新版』

『慣用句・ことわざ 改訂新版』

『四字熟語 改訂新版』

▼詳しくはコチラをチェック▼

https://ieben.gakken.jp/s_series/chu_mangakouryaku/

［商品概要］

■『中学入試まんが攻略BON！ 政治・国際 改訂新版』

定価：1,320円（税込）

発売日：2025年10月9日

判型：A5判／160ページ

ISBN：978-4-05-306231-4

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130623100(https://hon.gakken.jp/book/1130623100)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/7UeVVIc(https://amzn.asia/d/7UeVVIc)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18294158/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294158/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTTJQN59/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTTJQN59/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/8e7d9dadb535372d96d285e250b29af7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/8e7d9dadb535372d96d285e250b29af7/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開