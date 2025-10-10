兼松エレクトロニクス（KEL）大阪支社オフィスが第38回日経ニューオフィス賞「近畿ニューオフィス推進賞」を受賞

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社（社長：渡辺 亮、本社：東京都中央区 以下KEL）の大阪支社は、日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会（NOPA）が共催する第38回日経ニューオフィス賞にて、「近畿ニューオフィス推進賞」を受賞しました。今回の受賞は、人や情報の循環を促し、ウェルビーイングやエンゲージメントを高めるワークプレイスとして、エリア構成、素材や家具の選定、色彩や植栽計画など細部にわたり丁寧に検討された上質なデザインが展開されている点が高く評価されたものです。

【 日経ニューオフィス賞について 】

日経ニューオフィス賞は、日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会(NOPA)が共催し、経済産業省及び日本商工会議所が後援しています。この賞は、創意と工夫に満ちたオフィスを表彰し、ニューオフィスづくりの普及と促進を目的として設立されました。

【 大阪支社オフィスについて 】

当社では中期経営計画の重点施策として「職場環境の改善」を掲げ、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場づくりに取り組んでいます。その一環として、2024年5月に大阪支社オフィスをアーバンネット御堂筋ビルへ移転しました。新しいオフィスは、部署の枠を超えて他部署やグループ会社のメンバーが自然に交流できる空間設計となっており、これまでにない新たなつながりが生まれています。こうした環境が、新しいプロジェクトやソリューションの創出につながり、好循環を生み出すオフィスとなっています。

*設計デザイン/DRAFT

【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：90億3,125万円

（６）売上高：（連結）1,015億円

（７）従業員：（単体）519名 （連結）1,584名

（８）URL：https://www.kel.co.jp