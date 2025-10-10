ジーユーとUNDERCOVERによるスペシャルコレクション「UG」の2025年秋冬コレクションが登場

株式会社ジーユー

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、唯一無二の存在感を放つファッションブランドUNDERCOVERとのスペシャルコレクション「UG」を、2025年10月24日（金）より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

「UG」は、高橋盾氏率いるUNDERCOVERのチームが商品のデザインだけでなく、商品のフィッティングやキービジュアルの制作など全ての工程に携わっているスペシャルコレクションです。

本コレクションは「Silent/Noise」をコンセプトに、日常の生活にささやかな違和感（Noise）やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案します。デザインと品質にこだわり、コレクション以外の商品ともコーディネートしやすいことに加え、１着で幅広い着こなしができるリバーシブル仕様など実用性も高い商品を、ジーユー価格でお買い求めいただけます。

2025年秋冬のコレクションは、高橋氏が描きおろしたレオパード柄をデザインしたリバーシブルで着用できるブルゾンや、25年春夏コレクションで登場した架空のハンバーガーショップ「ノイズバーガーショップ」の新グラフィックをプリントしたヘビーウェイトスウェット、25年秋冬コレクションの特徴的なディテールであるシガレットポケットをデザインしたユーティリティパンツなど、定番アイテムの新たな一面をお楽しみいただけるラインナップです。

またE.T.とのトリプルコラボレーションが実現したグラフィックTシャツが初登場するほか、主人公の少年が着用していたチェック柄のシャツからインスパイアされたシャツやグッズなど、遊びの効いたスタイリングを叶えるアイテムも登場します。

今シーズンも、着こなし方次第でジェンダーや世代を問わずお楽しみいただける「UG」にぜひご注目ください。

■コレクション概要

販売期間：2025年10月24日（金）より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

※アイテムにより一部店舗およびオンラインストアのみ販売

商品数 ：全21型

価格帯 ：590円～8,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/contents/collaboration/ug/25fw/men

■商品ラインナップ

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

*E.T.のアイテムは、Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、株式会社ジーユーが企画・制作した商品です。

■高橋盾氏コメント

今回のコレクションでは、スウェットパーカであれば生地の縫い代をあえて見えるように表に出したり、MA-1なら異素材をミックスするなど、ちょっとした刺激のバランスや、UNDERCOVERではやらない、ジーユーとの取り組みならではのノイズの表現にこだわりました。

女性のお客様には、メンズとウィメンズの中間的なニュアンスを楽しんでもらいたいので、個人的にはスカートやキャミソールなどの女性らしい服とうまくミックスしてほしいです。

■特別なウィンドウ装飾を実施

10月17日（金）から全国４店舗限定で、今シーズンのコレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾を実施します。

・実施店舗：銀座店／マロニエゲート銀座店／渋谷店／名古屋ゲート店

■LIVE STATIONのご紹介

LIVE STATIONで、全アイテム先行実物レビューを配信します。ライブ配信される動画を見ながら気になった商品をお気に入り登録いただくと、ジーユー公式アプリから販売開始の通知が届きます。

・配信日時 ：10月20日（月）19:00～20:00

・配信ページ：https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/t6esfdoywliozyxkm1zy

■高橋盾氏プロフィール

群馬県桐生市出身。1991年に文化服装学院を卒業。在学中、ファッションブランド「UNDERCOVER」をスタートさせる。1994年に最初のコレクションとなる1994-95年秋冬コレクションを東京で発表し、2002年には2003年春夏コレクションにてパリ・ウィメンズファッションウィークに初参加を果たす。2021年、2021-22年秋冬メンズ・ウィメンズコレクションにておよそ19年ぶりとなる東京コレクションでの単独のショーを発表した。