【クロサキスイッチ】「熊手夜市～超縁日～」（10月10日～12日）/「参道市」（10月19日）
クロサキスイッチ（9月5日（金）～10月19日（日））
「クロサキスイッチ」で、黒崎のまち全体がワクワク感に包まれています。
１０月１０日（金）～１２日（日）は「熊手夜市～超縁日～(https://www.instagram.com/kumade_gintengai?igsh=ZTRwcWU0eG82a3M4)」、１０月１９日（日）は「参道市(https://omotesando.kurosaki.xyz/2025/09/13/%e7%ac%ac4%e5%9b%9e%e5%8f%82%e9%81%93%e5%b8%82%e9%96%8b%e5%82%ac/)」が開催！
ノスタルジーと遊び心があふれる縁日フェス「熊手夜市～超縁日～」！
「超○○」をテーマにした屋台グルメ（７０店舗）やステージ。
地元の子供たちお手製の飾りつけや３００個の提灯などミドコロ満載！
イベントで使える商品券3,000円（300円×10枚綴）購入で、素敵な商品や商店街で使える商品券が当たる抽選会の応募券を配布します。
熊手夜市～超縁日～（10月10日（金）～12日（日））
熊手ドラゴン（日々制作中！）
「KUMADE DRAGON(熊手ドラゴン)」
地域のみんなでつくる熊手の新たなシンボルです！
ぜひ迫力のドラゴンをご覧ください！
開催日時：令和７年１０月１０日（金）～１２日（日）１2:００～２１：００
開催場所：熊手銀天街(https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92806-0028+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E7%86%8A%E6%89%8B%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE+%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%A7%E9%80%9A%E3%82%8A/@33.8636928,130.7676809,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543c8e824fdc671:0x282e9784229ca186!8m2!3d33.8636906!4d130.7689684!16s%2Fg%2F11hd_lzg2r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)、栄町商店街(https://www.google.com/maps/place/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A5%BF%E5%8C%BA+%E6%A0%84%E7%94%BA%E9%80%9A%E3%82%8A/@33.864333,130.7674581,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543c8e905acb20d:0x7d92949c21bb27a1!8m2!3d33.8643308!4d130.7687456!16s%2Fg%2F11h2c2l2z1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
主 催：熊手銀天街協同組合（協力：黒崎栄町商店街協同組合）
オリジナルサンドイッチやお楽しみ企画盛りだくさんの「第４回参道市」！
名物の唐揚げやサバなど、各店舗が創意工夫を凝らし、
食べ歩きにぴったりな「参道イッチ（サンドイッチ）」を販売。
総額１０万円分の新天街商品券が当たるデジタルスタンプラリー「隠れ官兵衛タンを探せ！」など、
お楽しみ企画が盛りだくさん！竹灯籠の飾りつけも。
第4回参道市（10月19日（日））
開催日時：令和７年１０月１９日（日）１１:００～１７：００
開催場所：黒崎表参道新天街(https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92806-0021+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E9%BB%92%E5%B4%8E%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE+%E8%A1%A8%E5%8F%82%E9%81%93%E6%96%B0%E5%A4%A9%E8%A1%97/@33.8648215,130.7655428,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543c8e8715a6ea1:0xb48d24c8868de860!8m2!3d33.8648193!4d130.7668303!16s%2Fg%2F11fp3q11gf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
主 催：黒崎駅前新天街協同組合
お得な「ワールドビアフェス×商店街コラボ スペシャルセット」販売決定！
ワールドビアフェス in October（10月10日（金）～10月19日（日））
JR黒崎駅(https://www.google.com/maps/place/%E9%BB%92%E5%B4%8E%E9%A7%85/@33.8669247,130.7646025,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3543c8e6219945df:0xfd132e3c8a64ead2!8m2!3d33.8667248!4d130.7664557!16zL20vMDR6ZzBy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)前ペデストリアンデッキでは、「ワールドビアフェス in October」（１０月１０日（金）～１９日（日））を同時開催！
ビアフェスと商店街を両方満喫できるお得な特典をご用意しています。
【特典１.】JR黒崎駅前ペデストリアンデッキ特設会場
「ワールドビアフェス in October」で、「ワールドビアフェス×商店街コラボ スペシャルセット」をホールスタッフにご注文いただくと、お席まで商品をお届けします。
◆お得なポイント！◆
通常価格 5,900円相当 の商品が、なんと 5,000円 でご購入いただけます！
さらに、商店街の対象店舗（６７店舗）で使える500円クーポンもプレゼント！
配布期間：令和７年１０月１０日（金）～１３日（月・祝）
利用期間：令和７年１０月１０日（金）～１９日（日）
黒崎商店街クーポン対象店舗マップ
クーポン対象店舗は、
左記のQRコードからご確認ください。
【特典２.】黒崎地区各商店街
商店街の対象イベントで一定金額以上のお買い物で、「ワールドビアフェスin October」の
ビール試飲券を配布！（先着３００枚限定、なくなり次第終了）
配布期間：各商店街イベント（熊手夜市、参道市）開催期間中
利用期間：令和７年１０月１０日（金）～１９日（日）
会場マップ
曲里の松並木公園(https://www.google.com/maps/place/%E6%9B%B2%E9%87%8C%E3%81%AE%E6%9D%BE%E4%B8%A6%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92/@33.8619607,130.7623469,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543c9002e4cebef:0x7bc6659583fa256b!8m2!3d33.8619563!4d130.7649218!16s%2Fg%2F11y3xrq75r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)（黒崎ひびしんホール前）では、「黒崎GRAND PARK MARKET」（１０月１０日（金）～１３日（月・祝））、「北九州平成秋まつり」（１０月１７日（金）～１９日（日））も同時開催中。
今年の秋はぜひ黒崎へ！
クロサキスイッチ特設HP :
https://kurosaki-switch.com/
クロサキスイッチ特設ホームページでは、随時情報更新中！