建築家ULTRA STUDIOが手がけた、賃貸集合住宅『アスタルテ上原』が完成

創造系不動産株式会社外観イメージ

この集合住宅は、高低差が激しい低層住宅地域に位置しています。敷地の周りの住宅には、高低差解消とプライバシー確保のため、基壇で人工的に地面を作り、その上に庭と建物を乗せたものが多く見られます。

それぞれの基壇の上から植物が顔をのぞかせる様子は、さながら空中庭園のように見えます。一方で、崖のように立ち上がる基壇は、都市から地面を遠ざけ、閉鎖的な状況を作り出してもいます。

そこで、基壇を部分的に削って建物を地形に追従させ、基壇の閉鎖性を和らげると同時に、基壇＋植物をいう空中庭園の言語を建物にまで延長し、段々と積み重ねています。

擁壁上部と各階スラブの装飾体は、まちなかで見られるレリーフやモチーフの抽象的反復であり、土木・建築の巨大さに人間的スケールを付与しています。更にその上部には植物の細かい葉が茂り、建築から植栽までがスケールのグラデーションで一体化されています。

住戸102：玄関からリビングを見る住戸102：バルコニーからリビングを見る

展開ドローイングでインテリアを検討し、幾何学的仮説に基づいて色彩を決定しています。対角に色を配し、見返すと同じ色が見えます。断片化した空間が像を結び広がりが生まれます。

室内カラーイメージ

■アスタルテ上原 物件概要

所在地：東京都渋谷区上原3丁目16-13

アクセス：東京メトロ千代田線

小田急線小田原線

代々木上原駅 徒歩6分

主要用途：共同住宅

構造：鉄筋コンクリート造 地上４階建

設計・監理：株式会社ウルトラスタジオ

施工：株式会社礎コラム

コンサルタント：創造系不動産株式会社

（企画から市場調査、資金調達など）

装飾と植栽

ULTRA STUDIOは向山裕二、上野有里紗、笹田侑志からなる建築コレクティブです。2013年に結成、日本とヨーロッパで経験をつみ、2018年より東京をベースに活動を開始しました。プロジェクトに含まれる矛盾や葛藤を拡大解釈し、アイデンティティの再定義と本質的なストーリーの構築を行います。そこから見出される象徴的なかたちと、装飾的な要素・色彩を組み合わせることで、感情に訴えかける空間をめざしています。

https://ultrastudio.jp/

住戸201：ダイニングからリビングを見る

代々木上原エリアでは希少性の高い、50平方メートル 前後のDINKS向けと、80平方メートル 前後のファミリー向けを中心とした、住戸構成となっています。各住戸は、単なる平面的な広がりではなく、空間が多層的かつ立体的に連なることで、画一的ではない、唯一無二の上質な住まいを実現しました。

■アスタルテ上原 賃貸情報

https://www.clearth-rent.co.jp/rent/27592

住戸201：ダイニングからバルコニーを見る

募集住戸：9戸

間取り：1R～3LDK

賃貸専有面積：35.55平方メートル ～85.35平方メートル

賃料価格帯：23万円～55万円

管理費・共益費込（予定）

敷金 / 礼金：1ヶ月/１ヶ月

竣工時期：2025年10月（予定）

入居開始時期：2025年12月（予定）

備考：ペット相談可

駐車場2台分あり

1台あたり月額5.0万円別途税（予定）

お問い合わせ

創造系不動産株式会社

〒130-0025 東京都墨田区千歳2-6-9-201

https://www.souzou-kei.com/

担当：片山優樹

TEL：080-6249-5806

MAIL：yuki_katayama@souzou-kei.com