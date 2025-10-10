モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」、秋葉バスサービス株式会社の新設路線用バスチケットの取り扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭）は、モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、秋葉バスサービス株式会社（本社：静岡県周智郡、代表取締役社長：山田 光、以下：秋葉バスサービス）が販売する「小國神社・開運線」のバスチケット（片道乗車券）の取り扱いを開始しました。

年間約85万人が訪れる人気スポットである「遠江國一宮 小國神社」へは、周辺に鉄道駅やバス路線が存在しないという立地上の問題から、これまで参拝客の公共交通機関での来訪が事実上困難でした。このため、必然的に多くの参拝客が自家用車や観光バスを利用することとなり、特に年末年始や紅葉シーズンなどの繁忙期には、深刻な交通渋滞を引き起こしていました。また、自家用車利用の集中により、環境への負荷の増加という別の問題も生じさせていました。これらの課題を解消し、より多くの観光客層を受け入れつつ、持続可能な観光・交通環境を構築することが求められていました。

今回新設された「小國神社・開運線」は、長年の課題であった小國神社への公共交通アクセスを改善し、持続可能な観光の実現を目指した、JR袋井駅と小國神社を結ぶ、観光ニーズに特化したバス路線です。静岡県の「令和7年度・交通事業者等による周遊観光促進事業」を活用し、秋葉バスサービスを中心とした地域の複数の団体の共創により、立ち上げられました。同区間での路線バス運行は約50年ぶりで、途中、遠州森町バスターミナル（森町役場付近）・天竜浜名湖鉄道 遠州森駅を経由するため、各方面からの利便性も高まっています。

「QUICK TRIP Ticket」は、アプリをダウンロードする必要がなく、WEBブラウザ上でチケットを購入することができるWEBアプリです。また、今回取り扱いするチケットは7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しています。チケットの購入から利用まで、それぞれの言語で操作できるため、外国人観光客も利用しやすいことが特長です。

サービスイメージ

＜チケットについて＞

- 販売開始日：2025年10月1日（水）- 利用期間（実証運行開始）：2025年10月3日（金）～- 販売するチケット- - 袋井駅⇄小國神社前（大人800円、小児400円）- - 遠州森町バスターミナル・天浜線遠州森駅⇄小國神社前（大人400円、小児200円）※それぞれ、往路・復路別々の片道乗車券として販売運行アクセス

チケット購入はこちらから：https://akihabus.quicktrip.jp/

詳細はこちらから：https://www.akihabus.co.jp/

チケットイメージチケットイメージ

＜QUICK TRIP Ticketについて＞

観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット

サービスイメージ

「QUICK TRIP Ticket」は、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステムです。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しており、アプリごとに使用する言語を選ぶことができます。

また、事業者側で簡単にチケットを作成できること、QRコード※を利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みです。各WEBアプリやチケットのデザインには、任意の画像や色を設定できます。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QUICK TRIP特設サイトはこちらから：https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/(https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/)

＜会社概要＞

会社名 ：レシップ株式会社

所在地 ：岐阜県本巣市上保1260番地の2

設立 ：1953年3月（レシップホールディングス株式会社100%出資）

事業内容：バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス、

各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス

会社ホームページ：https://www.lecip.co.jp/