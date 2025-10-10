【ロッテシティホテル錦糸町】「朝から甘やかしビュッフェ～ハロウィーンの装い～」「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」「プレミアムラウンジ限定ハロウィーンデザート」が登場

株式会社ロッテシティホテル

ロッテシティホテル錦糸町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1、総支配人：福井朋也）は、2025年10月15日（水）から2025年11月3日（月）にかけて、「ホテルで楽しむ美食の秋」をテーマに、「朝から甘やかしビュッフェ～ハロウィーンの装い～」「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」、さらに宿泊者限定「ハロウィーン特製プレミアムラウンジデザート」をご提供いたします。心とからだが満たされる美食の秋をお楽しみください。

「朝から甘やかしビュッフェ～ハロウィーンの装い～」でご褒美気分

「朝から甘やかしビュッフェ～ハロウィーンの装い～」「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」（イメージ）

ロッテシティホテル錦糸町の朝食ビュッフェは、健康美を意識した和洋のお料理はもちろん、デザートスペースも充実しております。10月15日（水）から11月3日（月）の期間限定で、朝食のデザートスペースがハロウィーンスタイルに変身。朝からご褒美気分を味わいながら、遊び心あふれるハロウィーンスイーツをご堪能ください。

期間限定でハロウィーンスタイルに変身する朝食ビュッフェデザートスペース（イメージ）

自分で焼き上げるワッフルコーナーでは、期間限定でハロウィーン仕様の生地が登場。カカオパウダーを練り込んだ「自分で焼きあげるワッフル」「コアラのマーチパンケーキ」をお楽しみいただけます。トッピングのフルーツや紫芋のホイップクリームなどをふんだんに使って、期間限定“ハロウィーンコアラ”づくりをご体感ください。黒色や黄色のハロウィーンカラーの粉糖をまぶし、ジャック・オー・ランタンや魔女のデコレーションをするのもおすすめです。お気に入りのハロウィーンデザートが完成したら、ぜひSNSでもシェアしてお楽しみください。

いつもよりダークな表情?!ハロウィーンスタイルにアレンジを楽しめる「コアラのマーチパンケーキ」（イメージ）粉糖でジャック・オー・ランタンを描く「自分で焼きあげるワッフル」（イメージ）

そのほか、ガーナチョコレートを使用したチョコレートファウンテンやチョコレートドリンク、市場には流通していないレアスイーツ“中身にチョコが入っていない”「コアラのマーチ」「トッポ」「パイの実」もご用意しておりますので、ロッテシティホテル錦糸町ならではの朝食デザートをお召しあがりいただけます。

朝からご褒美気分を味わえる、ロッテならではの朝食デザート（イメージ）

場所

ロッテシティホテル錦糸町 4F レストラン「シャルロッテ」

営業期間

2025年10月15日（水）～2025年11月3日（月）

提供時間

7：00～10：00（LO9：30）

価格

大人：2,500円 ※ご宿泊以外のお客さまは3,500円でご利用いただけます。

小学生：1,000円

4歳～未就学：500円

心も会話も弾む「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」

ゆっくりとハロウィーン美食をご堪能いただける「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」をご用意しております（事前予約制）。当ホテルのシェフが手掛ける「ハロウィーン モンスターハンバーガー」や「ブラックパスタのペスカトーレ」、「黒ワッフル 紫芋のモンブラン」「お化けクッキー」といったメニューをお召しあがりいただけます。ご友人とのお話しが弾む、ユニークなアフタヌーンティーランチを心ゆくまでお楽しみください。

「ハロウィンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」（イメージ）「ハロウィーンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」ご提供メニュー

～スイーツ～

・黒ワッフル 紫芋のモンブラン

・お化けクッキー

～セイボリー～

・ビーツの紫スムージー

・クリームチーズと生ハムの最中

・ハロウィーン モンスターハンバーガー

・ブラックパスタのペスカトーレ

・魔女のシチュー

・ジャック・オー・ランタンのサラダ

・黒壺バーニャカウダ

～スコーン～

・シナモン風味のスコーン マスカルポーネとベリーのクリーム

～ドリンク～

・オリジナルカクテル（アルコールとノンアルコールをお選びいただけます）

・ソフトドリンク（フリードリンク制）

写真左上：「クリームチーズと生ハムの最中」「ジャック・オー・ランタンのサラダ」「ハロウィーン モンスターハンバーガー」、写真右上：「黒ワッフル 紫芋のモンブラン」、写真左下：「魔女のシチュー」、写真右下：「ブラックパスタのペスカトーレ」（イメージ）

場所

ロッテシティホテル錦糸町 4F レストラン「シャルロッテ」

提供期間

2025年10月15日（水）～2025年11月3日（月）

営業時間

11：30～14：00（LO13：30）

※「ハロウィンランチの魔法～アフタヌーンティースタイル～」は事前予約制となります。

価格

3,800円（税込）

※ご予約は1名さまより承ります。

ご予約方法

ご来店の3日前までの事前予約制となります。10月11日（土）よりOZmallの予約画面からご予約いただけます。

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10340/plan/673896/

OZmallからのご予約のほか、10月11日（土）よりロッテシティホテル錦糸町「シャルロッテ」のお電話にてご予約を承ります。

電話番号

ロッテシティホテル錦糸町 03-5619-1066(#)（受付時間9：00～18：00）

宿泊者限定「プレミアムラウンジ」にもハロウィーン特製デザートが登場

プレミアムルームまたはデラックスルームにご宿泊のお客さまは、「プレミアムラウンジ」をご利用いただけます。ラウンジ内にはコーヒーやカフェラテ、ソフトドリンクのほか、ロッテのガーナチョコレートを使用した「オリジナルチョコレートドリンク」をご用意しております。2025年10月15日（水）から11月3日（月）までの間は、プレミアムラウンジもハロウィーンスタイルに変身。15時～21時の時間帯は、プレミアムラウンジ限定ハロウィーンデザート「ハロウィーンかぼちゃのプリン～秋の紫芋添え～」をご提供いたします。

プレミアムラウンジでご提供するハロウィーンデザート（イメージ）

24時間入室可能のため、旅の疲れをゆったりと癒していただけます。ロッテならではのお菓子やホテル特製チョコレートドリンク、夜にはサントリーのビール「東京クラフト」やワイン・日本酒をはじめとしたアルコール、ポップコーンなどのスナックもご用意しておりますので、上質な空間を心ゆくまでご堪能ください。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

ロッテのお菓子や各種ドリンクも楽しめるプレミアムラウンジ（イメージ）

場所

ロッテシティホテル錦糸町 4F プレミアムラウンジ

ハロウィーン特製デザート提供期間

2025年10月15日（水）～11月3日（月）15：00～21：00

※プレミアムラウンジのご利用は、プレミアムルームまたはデラックスルームにご宿泊のお客さまのみとなります。

※チェックインからチェックアウトまでの間、プレミアムラウンジへのご入室は24時間可能ですが、時間帯によってご提供するメニューが異なります。

ロッテシティホテル錦糸町について

ホテル開業15周年記念ロゴ

東京スカイツリー(R)を望む絶好のロケーション、下町情緒を⾊濃く残す街「錦⽷町」

ロッテシティホテル錦糸町は、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結・JR「錦糸町駅」徒歩立地１分という抜群にアクセスの良い立地で、 "東京”を満喫する旅の拠点に最適なホテルです。東京スカイツリー(R)を世界一美しく見渡せる客室や、健康美を意識した朝食で迎える「最高の朝」をお楽しみください。伝統工芸品の「江戸切子」を前面に配したフロントでゲストの皆さまをお出迎えいたします。「ものづくりのまちすみだ」に位置するロッテシティホテル錦糸町は、人々の集いやここでしかできない体験を創出しています。

2025年はホテル開業15周年のアニバーサリーイヤー。「あらたな景色、上質な時を紡ぐ」をコンセプトに、ロッテシティホテル錦糸町でしか味わえない、心を揺さぶる体験を創出いたします。

開業15周年特設ページ

https://lottecityhotel.jp/anniversary/

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/