「パンとエスプレッソと」の和食業態「和レ和レ和」が関東初出店！“日常の贅沢”をテーマに、からだを整える和のごはんを湘南で

株式会社日と々と

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内外に46店舗展開する株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前/代表取締役 山本拓三）は、2025年10月10日、神奈川県藤沢市の湘南T-SITEにて、関東初出店となる和食業態の「和レ和レ和 湘南食堂」をオープンします。

店舗Instagram :https://www.instagram.com/warewarewa_shonanshokudo/



パンとエスプレッソと”の新しいかたち、「和レ和レ和」が湘南へ。



日常の中にある小さな幸せを大切にする「パンとエスプレッソと」シリーズから生まれた、

和の食文化を軸とした新ブランド「和レ和レ和（ワレワレワ）」が、

関東初となる店舗「和レ和レ和 湘南食堂」を藤沢・湘南T-SITEにオープンいたします。



「和レ和レ和」は、2022年に大阪・本町で誕生し、

2024年には京都・嵐山へと展開。

今回の湘南食堂は3店舗目となり、初の関東進出となります。



ブランド名に込めた「和」という言葉には、

** 調和・安らぎ・日本の美意識 **という想いがあり、

“ 食を通じて、自分をいたわる時間を届ける ”ことをコンセプトに掲げています。





からだと心を整える、“やさしい和”のある暮らし



「和レ和レ和」は、

心の奥からじんわりとあたたまるような「内側のやさしさ」を形にしたブランドです。



空間は木や土のぬくもりを感じる自然素材を基調に、

湯気・香り・器・音といった“五感”を大切に設計。

まるで静かな茶屋のような穏やかな空気の中で、

食べることを通して自分と向き合う時間を提案します。



パンとエスプレッソとが描いてきた“ 香りのある朝食 ”や“ 日常の贅沢 ”の哲学を、

今度は“ 日本のごはん ”という新しいステージで表現しています。



“ 日常の贅沢 ”を、和のごはんで



一膳のお粥、一杯のお茶漬け。

決して特別な料理ではないけれど、

そこに“ 心を込める ”ことで、毎日が少し豊かになる。



「和レ和レ和 湘南食堂」は、

そんな“ 日常の中の贅沢 ”を湘南という土地で表現しています。

やさしい味わいと落ち着いた空間の中で、

食べる時間そのものが「整う」体験へと変わります。



からだを冷やさない、“温活メニュー”を中心に



お粥やお茶漬けを中心に、出汁の香りや素材のうまみを生かした“温活”メニューを展開。

からだを芯から温める薬味や具材、季節ごとに変化する小鉢や惣菜など、

「やさしさ」と「満足感」を両立した味わいを目指しています。



湘南店では、海辺の町の空気感を取り入れた限定メニューも登場予定。

和食の原点を大切にしながら、現代のライフスタイルに合う軽やかな“ごはん”をお届けします。



湘南T-SITEで、“整う”時間を



本を読みながら、散歩の途中で、家族とともに。

「湘南T-SITE」という穏やかな空気が流れる場所に、

心もからだもゆるむような食堂が誕生しました。



朝の一膳から、午後のほっとするひとときまで。

「和レ和レ和 湘南食堂」で、“ 自分をあたためる時間 ”をお楽しみください。

【店舗情報】

■店名：和レ和レ和湘南食堂

■住所：神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE2号館１階

■電話番号：0466-47-8001

■営業時間：9:00～18:00（L.O.17:00）

■定休日：なし

株式会社日と々とについて

パンとコーヒー。

一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。

同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。



【会社概要】

会社名：株式会社日と々と

所在地：東京都渋谷区神宮前3-9-3

代表者：山本拓三

公式HP：http://www.bread-espresso.jp/

事業内容：飲食店の企画、運営