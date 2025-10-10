孤独な僕たちから生まれた、奇跡――『星つなぎのエリオ』4K UHD/ブルーレイ/DVD 2025年11月26 日（水）発売！

株式会社ハピネットブルーレイ＋DVD セット4K UHD＋ブルーレイ セット

「リメンバー・ミー」などの見る者の心に寄り添うドラマを描き続けるピクサー・アニメーション・スタジオが贈る、奇跡と感動のファンタジー・アドベンチャー『星つなぎのエリオ』を2025年11月26日（水）にブルーレイ+DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セットで発売いたします。

主人公は、地球で自分の居場所を見つけられず、孤独を抱える少年エリオ。夜空を見上げて「きっとどこかに僕の居場所がある」と信じる彼が、ある晩まばゆい光とともに現れた宇宙船に導かれ、まさかの“地球代表”として広大な宇宙の会議体「コミュニバース」へと連れ去られます。そこで彼が出会ったのは、強大な父に劣等感を抱き、自身の臆病さに悩むエイリアンの少年グロードン。同じ孤独を抱える２人の心が次第に通じ合い、やがてかけがえのない友情へと育っていく様子が、ピクサーならではの豊かな色彩と想像力で力強く描かれていきます。ファンタジー、アドベンチャー、ドラマ…あらゆる映画ファンの心を揺さぶる感動のエンターテイメントです！

監督は、あの『リメンバー・ミー』（18）でストーリーボードを手がけたマデリン・シャラフィアン。さらに『私ときどきレッサーパンダ』（22）のドミー・シー、『リメンバー・ミー』で共同監督・脚本を務めたエイドリアン・モリーナら、ピクサーの精鋭たちが担当。そして、日本版声優はエリオ役を川原瑛都、グロードン役を佐藤大空が好演し、エリオの叔母オルガ役の清野菜名、グロードンの父親グライゴン閣下役を松山ケンイチが担当したことも国内で大きな話題となりました。さらに、平和の大使オーヴァ役には渡辺直美がオリジナル版声優と日本版声優の両方で出演したことも作品の魅力を大きく後押ししています。

この度発売のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入）には、映画の舞台裏を紐解く「コミュニバースの世界へ」を始め、エリオ役ヨアス・ギブレアブとグロードン役のレミー・エジャリーが本物の宇宙飛行士にインタビューする「宇宙について」、家族で楽しめる「ウゥゥゥゥとグロードンを描いてみよう」、ピクサーの世界をより体感できる「探してみよう！ピクサー・トリビア」、楽しいアフレコ収録の様子が分かる「アフレコ現場の裏側」、そして、惜しくも本編には収録されなかった「未公開シーン」など、充実したボーナス・コンテンツを収録！『リメンバー・ミー』のディズニー＆ピクサー史上最も“やさしい”感動の物語『星つなぎのエリオ』を、ぜひブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）で、お楽しみください！

STORY

『リメンバー・ミー』のディズニー＆ピクサー史上最も“やさしい”感動のファンタジー・アドベンチャー。

ひとりぼっちの少年・エリオは、地球ではないどこかに“本当の居場所”があると信じ、宇宙に思いを馳せていた。星々の代表が集う“コミュニバース”で地球のリーダーに抜擢されたエリオは、エイリアンの少年・グロードンと出会い、友情の絆を育む。そして、星々の世界を揺るがす脅威が迫る・・・。

PRODUCTION NOTE

■モノクロの地球とカラフルな宇宙を描き出す挑戦

ピクサー作品の多くは様式的なキャラクター表現で知られるが、本作のアーティストたちは、人間から多種多様なエイリアンまで従来を超えるデザインに挑んだ。プロダクション・デザイナーのハーレイ・ジェサップは「地球の軍事基地では全員が同じ制服を着るモノクロの世界。その中でエリオだけがカラフルに際立っています」と語る。監督のドミー・シーも「地球では彼ははみ出し者。しかし宇宙に行けば温かく迎え入れられる」と説明する。コミュニバースには腕を持たない種族や異なる言語を使う存在など多様なエイリアンが集い、「宇宙一クールなクラブ」と呼ぶにふさわしい場が広がる。マデリン・シャラフィアン監督は「形も言語も異なる存在が共に暮らす、その広がりを描きたかった」と補足する。多様性の歓びを体現する世界観こそ、本作の大きな魅力だ。

■2Dの余韻を生かしたアニメーション表現

本作のデザイン様式において、フィルムメイカーたちが重視したのはリアリティではなくファンタジー性だった。アニメーション・スーパーバイザーのジュード・ブラウンビルは「2Dアニメーションの描画のように、一瞬ポーズを置くことを大切にしました」と語る。3Dでは滑らかに動かすことも可能だが、あえて“間”を残すことでキャラクターの存在感を際立たせたのだ。彼女は「コンピューターで完璧に描くことはできますが、あえて少し離れ、一瞬の静止を長めに取るようにしました」と説明する。その手法によって、観客はキャラクターの動きに温かみや余韻を感じ取り、ファンタジー世界での多様な存在がより豊かに生きているかのような臨場感を味わえる。本作の映像が放つ独特の魅力は、こうした細やかなアニメーションの工夫から生まれている。

STAFF＆CAST

＜スタッフ＞

監督：マデリン・シャラフィアン、ドミー・シー、エイドリアン・モリーナ

製作総指揮：ピート・ドクター、リンジー・コリンズ

製作：メアリー・アリス・ドラム

プロダクション・デザイナー：ハーレイ・ジェサップ

日本版エンドソング「リボン」

Performed by BUMP OF CHICKEN

＜キャスト＞（）内は日本版声優

エリオ・ソリース：ヨナス・キブレアブ（川原 瑛都）

オルガ・ソリース：ゾーイ・サルダナ（清野 菜名）

グライゴン閣下：ブラッド・ギャレット（松山 ケンイチ）

クエスタ大使：ジャミーラ・ジャミル（沢城 みゆき）

ウゥゥゥゥ：シャーリー・ヘンダーソン（野呂 佳代）

グロードン：レミー・エジャリー（佐藤 大空）

オーヴァ大使：渡辺 直美（渡辺 直美）

メルマック：ブレンダン・ハント（中谷 祐太（マユリカ））

ヘリックス大使：ブランドン・ムーン（関 智一）

テグメン大使：マティアス・シュヴァイクホファー（安原 義人）

ユニバーサル・ユーザー・マニュアル：ボブ・ピーターソン（子安 武人）

CHARACTER

エリオ・ソリース

ヨナス・キブレアブ／川原 瑛都

大好きな宇宙にひたむきに思いを

馳せる、ひとりぼっちの少年。

オルガ・ソリース

ゾーイ・サルダナ／清野 菜名

甥エリオとの生活に奮闘しつつ、

宇宙飛行士を目指す女性。

グライゴン閣下

ブラッド・ギャレット／松山 ケンイチ

コミュニバースに拒まれ、

復讐に燃える冷酷なエイリアンの戦士。

クエスタ大使

ジャミーラ・ジャミル／沢城 みゆき

コミュニバースの最高幹部で、

好奇心旺盛な大使。

ウゥゥゥゥ

シャーリー・ヘンダーソン／野呂 佳代

豊富な知識でコミュニバースを

案内するお助けコンピューター。

グロードン

レミー・エジャリー／佐藤 大空

臆病な自分に悩む、心やさしい

ひとりぼっちのエイリアンの少年。

オーヴァ大使

渡辺 直美／渡辺 直美

エリオの冒険を見守る、平和を愛する

惑星の明るく情熱的なリーダー。

メルマック

ブレンダン・ハント／中谷 祐太（マユリカ）

何光年も離れた星との交信を

夢見る、オルガの部下の無線オタク。

ヘリックス大使

ブランドン・ムーン／関 智一

コミュニバースの古参メンバーで、

温厚で陽気な大使。

テグメン大使

マティアス・シュヴァイクホファー／安原 義人

石のような風貌をもつ、

クールで論理的な大使。

商品データ＜発売日：2025年11月26日（水）＞※データは変更になる場合がございます。

＜ブルーレイ＋DVD セット＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2403_1_63a1601011d0e18fdef586c393baf949.jpg?v=202510101058 ]

＜4K UHD＋ブルーレイ セット＞※その他の仕様は＜ブルーレイ＋DVDセット＞と同様です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2403_2_0a74810e480038bdd6002890cb537c81.jpg?v=202510101058 ]