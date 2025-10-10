£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬¥¤¥ó¥É¤ÇÀï¤¦ÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç±þ±ç¡ª
£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬¥¤¥ó¥É¤ÇÀï¤¦ÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç±þ±ç¡ª £±£°·î£±£±Æü¤«¤é¡ÖÂè£²£¸²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤¬³«ºÅ
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï¡¢£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¤¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ð¥Íー¥·¥å¥ï¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè£²£¸²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025 (¥¤¥ó¥É)¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÇÀ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬³¤³°¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡¢Á´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¤ß¤½½Á¤ä¡¢Á´ÇÀ¤Î¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨ー¥ë¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¿©»ö¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤ÏÂÎ½Å¤â°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯£±£°·î¤Ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥¹¥¿¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Í¥¾¡¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¦²£°æºéºùÁª¼ê¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¥Ú¥¢¤¬Í¥¾¡¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡¦ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¥Ú¥¢¤¬½àÍ¥¾¡¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬Æþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤ò¥Ñ¥ïー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¡Êº¸¤«¤é¡Ë Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¡Ë
º£²óÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×
¡ÚÄó¶¡¿©ºà°ìÍ÷¡Û
¡Ú¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¥³¥á¥ó¥È ¡Û
¤¤¤Ä¤â¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹çÁ°¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤½½Á¤ä¥¹ー¥×¤ò¤è¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¤ÏÂÎ½Å¤â°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤ÆºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È ¡Û
¤¤¤Ä¤â»äÃ£¤Î°Ù¤Ë¿©ÉÊ¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Î¤ªÊÆ¤«¤é¡¢»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤ÉÂô»³¤Î±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¿ô¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â´³¤·°ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Ñ¥ïー¥Õー¥É¤È¤·¤Æ±óÀ¬Àè¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡Ê@zennoh_sports¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¡¢Á´ÇÀ¤¬¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×¡Û
https://x.com/zennoh_sports
¡¡Á´ÇÀ¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬³¤³°±óÀ¬¤¹¤ëºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î´·¤ì¤Ê¤¤¿©»ö¤ä´Ä¶¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Á´ÇÀ¤Î³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö¥µ¥Ýー¥È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ä¥«ー¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÇÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂîµå¶¥µ»¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
£±¡¥Âç²ñÌ¾¾Î¡§Âè£²£¸²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025 (¥¤¥ó¥É)
£²¡¥Æü¡¡¡¡Äø¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£°·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë
£³¡¥½Ð¾ìÁª¼ê¡¡¢¨£µ£°²»½ç
¡Ê£±¡ËÃË»Ò¡§¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁ¡Ê¶âÂô¥Ýー¥È¡Ë¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë
¡Ê£²¡Ë½÷»Ò¡§ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë
£´¡¥¾Ü¡¡¡¡ºÙ¡§Âè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025 (¥¤¥ó¥É) - ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂîµå¶¨²ñ