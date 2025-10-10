【大阪・鶴見】「カレー万博」&「アサイー大戦争VSアサイー大合戦」会場内で「天下の満腹合戦～大阪・食い倒れの陣～」を開催！

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月10(金)～13日(月)に大阪・鶴見緑地公園にて「カレー万博」、「アサイー大戦争VSアサイー大合戦」を開催します！

そんな2つのイベントが開催される鶴見緑地公園でカレーの大食いイベントを開催します。

企画概要・特典について

挑戦者求む！YouTube登録者数100万人超えの大食いタレントと勝負！！

イベント当日は、らすかる新井さん・ぞうさんパクパクさんが特別来場！挑戦される皆様と一緒にお2人にもカレーの大食いに挑戦していただきます。

挑戦していただいた方々にはお二人とのチェキ撮影特典をプレゼント！

・大食いに自信のある方

・カレーが大好きな方

・らすかる新井さん・ぞうさんパクパクさんと一緒に大食いにチャレンジしたい方

そんな皆さんの挑戦をお待ちしています。

開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/67_1_8ccb96d011e11c31326291e4396334d3.jpg?v=202510101058 ]参加方法

10月13日（月・祝）当日11:00よりステージ横「天下の満腹合戦 ～大阪・食い倒れの陣～」受付ブースにて受付

※参加申込書および参加同意書への記入・署名が必要です。（未成年者の方は保護者の同意が必要です）

※数に限りがございますので、定数に達し次第終了とさせていただきます。

ゲスト出演者との記念Tシャツの販売・チェキ撮影会について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/67_2_41fc17e6a52514d8e6042d9c149e40b9.jpg?v=202510101058 ]

上記の内容で大食いチャレンジの参加者以外の方にもお楽しみいただけます。

出演者

らすかる新井

テレビ東京2017 大食い王にて、準優勝に輝いた実績を持つ。

YouTubeチャンネルでは大食いはもちろん素材に拘った料理やキャンプなどバラエティに富んだコンテンツを配信している。

▼YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCQUdNis13Y2bXiV7fssSNCg

ぞうさんパクパク

愛くるしいキャラクターながら大食い関連TVに多数出演する実力者。

▼YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@zosanpacpac/videos

アンドーチャンネル

司会を担当していただきます。ご自身も大食いをテーマとしたYouTubeチャンネルを開設し活動中

▼YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ando.channel/videos

「アサイー大戦争VSアサイー大合戦」・「カレー万博」とは？

【アサイー大戦争VSアサイー大合戦】

人気沸騰中のアサイーボール！今回のイベントでは今年3月に京橋で開催された”アサイー大戦争”と6月に天王寺で開催された”アサイー大合戦”。Z世代を中心としつつ幅広い方々にご来場いただけた2イベントが対決！？

どれを食べるか迷ってしまうほどの規模感をお約束します！

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/acai2025/

【カレー万博】

スパイスカレー・欧風カレー・アジアンカレー・ご当地カレーなどジャンル豊かなカレーが一堂に集結し、来場者される皆様は“食べ比べ”を通じて文化の違いやスパイスの奥深さを楽しむことができます。

さらに、音楽・キッズエリアなどを通じて、家族や友人と一日中楽しめる

“フードエンタメ空間”を提供。

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/curry2025/