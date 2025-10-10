こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゲオホールディングスと「コンビニ証明書受取サービス」の提供に合意
～事業会社で初導入！就労証明書等をマルチコピー機で発行可能に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤 結蔵）と、「コンビニ証明書受取サービス」*1の提供に関して合意しました。これにより、ゲオグループの従業員の皆さまは、2025年10月中旬頃から全国のセブン‐イレブンに設置するマルチコピー機*2で就労証明書等の各種証明書類を受取れるようになります。
「コンビニ証明書受取サービス」は、セブン銀行が提供するシステムを通じて、法人のお客さまが発行する各種証明書等を、個人のお客さまがセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で受取ることができるサービスです。
全国に多数の店舗を展開するゲオホールディングスでは、これまで従業員向けの各種証明書の発行について、店舗での手渡し、または郵送で行っていました。これらの方法は、各種証明書が従業員の手元へ届くまでに時間がかかるうえ、事業者側に発行作業や郵送等の業務負担が生じていました。
本サービスの導入により、従業員の皆さまは、ゲオホールディングスが当社提供のポータルサイトよりアップロードした証明書に関し、Eメールで届いたQRコードを全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にかざすだけで各種証明書を受取ることができます。また、事業者においては、郵送に伴う事務負担が軽減されるほか、郵送費・印刷費・人件費の削減が期待できます。これにより、従業員の皆さまの利便性向上と、各種証明書の発行に関わる事業者の事務効率化が実現します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1・・・「コンビニ証明書受取サービス」についてはweb サイトをご覧ください。
*2・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「コンビニ証明書受取サービス」について
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤 結蔵）と、「コンビニ証明書受取サービス」*1の提供に関して合意しました。これにより、ゲオグループの従業員の皆さまは、2025年10月中旬頃から全国のセブン‐イレブンに設置するマルチコピー機*2で就労証明書等の各種証明書類を受取れるようになります。
「コンビニ証明書受取サービス」は、セブン銀行が提供するシステムを通じて、法人のお客さまが発行する各種証明書等を、個人のお客さまがセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で受取ることができるサービスです。
全国に多数の店舗を展開するゲオホールディングスでは、これまで従業員向けの各種証明書の発行について、店舗での手渡し、または郵送で行っていました。これらの方法は、各種証明書が従業員の手元へ届くまでに時間がかかるうえ、事業者側に発行作業や郵送等の業務負担が生じていました。
本サービスの導入により、従業員の皆さまは、ゲオホールディングスが当社提供のポータルサイトよりアップロードした証明書に関し、Eメールで届いたQRコードを全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にかざすだけで各種証明書を受取ることができます。また、事業者においては、郵送に伴う事務負担が軽減されるほか、郵送費・印刷費・人件費の削減が期待できます。これにより、従業員の皆さまの利便性向上と、各種証明書の発行に関わる事業者の事務効率化が実現します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1・・・「コンビニ証明書受取サービス」についてはweb サイトをご覧ください。
*2・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「コンビニ証明書受取サービス」について
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/