”限界トレーニング”からの”背徳めし”に密着するCS放送日テレジータスの新番組「アスリートのトレめし」東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手編を10/26（日）、伊藤吏玖選手編11/1(土)に放送！

株式会社ＣＳ日本左から、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手_(C)CS日テレ

CS放送日テレジータスの新番組！

人気アスリートが辛い”トレーニング”の後、美味しい”めし”をむさぼり食う！地獄から天国…人間の”忍耐”と”欲”を30分イッキ見！アスリートの肉体を作る「トレーニング」と「メシ」だけにフォーカスする新感覚スポーツドキュメンタリー「アスリートのトレめし」が放送スタート！

今回密着するのは、大人気バレーボールチーム・東京グレートベアーズの後藤陸翔（ごとうりくと）選手と伊藤吏玖（いとうりく）選手。後藤選手は10kgの重りをぶら下げ懸垂！伊藤選手は、鉄壁のブロックに磨きをかけるべく180ｋｇのバーベルを持ち上げスクワット！アスリートの普段見られない地獄のトレーニング、その裏側を丁寧にノーカットでお届け！

そして、トレーニング後は”背徳感プンプン”の”めし”！後藤選手のリクエストは「子どもも大好き！トロットロの〇〇〇〇〇。Ｌサイズ」。伊藤選手のリクエストは「ヤンチャが過ぎる？超分厚い〇〇〇〇」！試練のトレーニングから解放された男…その「本能の赴くママにむさぼり食う」様子もド迫力映像でお届けします！

CS放送日テレジータスでは、「アスリートのトレめし」後藤陸翔選手編を10/26(日)よる9時30分から、伊藤吏玖選手編を11/1(土)よる9時より放送！

さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

アスリートのトレめし1 後藤陸翔 (東京グレートベアーズ )

10月26日(日) 21：30～22：00 初回放送/配信 ほか

アスリートのトレめし2 伊藤吏玖 (東京グレートベアーズ )

11月1日(土) 21：00～21：30 初回放送/配信 ほか

※放送時間/放送内容変更の可能性あり

◆「アスリートのトレめし」番組ページ

https://www.gtasu.com/others/athletenotoremeshi/

（日テレジータス公式WEBサイト）

(C)CS日テレ

＜後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手 直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーン＞

「アスリートのトレめし」の放送を記念して、東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手の

直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーンを10/20(月)17：00より開始！

応募条件など詳細は後日、日テレジータス公式ホームページ、SNSにてお知らせいたします！

たくさんのご応募お待ちしています！

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階