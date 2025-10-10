”限界トレーニング”からの”背徳めし”に密着するCS放送日テレジータスの新番組「アスリートのトレめし」東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手編を10/26（日）、伊藤吏玖選手編11/1(土)に放送！

CS放送日テレジータスの新番組！


人気アスリートが辛い”トレーニング”の後、美味しい”めし”をむさぼり食う！地獄から天国…人間の”忍耐”と”欲”を30分イッキ見！アスリートの肉体を作る「トレーニング」と「メシ」だけにフォーカスする新感覚スポーツドキュメンタリー「アスリートのトレめし」が放送スタート！



今回密着するのは、大人気バレーボールチーム・東京グレートベアーズの後藤陸翔（ごとうりくと）選手と伊藤吏玖（いとうりく）選手。後藤選手は10kgの重りをぶら下げ懸垂！伊藤選手は、鉄壁のブロックに磨きをかけるべく180ｋｇのバーベルを持ち上げスクワット！アスリートの普段見られない地獄のトレーニング、その裏側を丁寧にノーカットでお届け！



そして、トレーニング後は”背徳感プンプン”の”めし”！後藤選手のリクエストは「子どもも大好き！トロットロの〇〇〇〇〇。Ｌサイズ」。伊藤選手のリクエストは「ヤンチャが過ぎる？超分厚い〇〇〇〇」！試練のトレーニングから解放された男…その「本能の赴くママにむさぼり食う」様子もド迫力映像でお届けします！



CS放送日テレジータスでは、「アスリートのトレめし」後藤陸翔選手編を10/26(日)よる9時30分から、伊藤吏玖選手編を11/1(土)よる9時より放送！



さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*に対応！


お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！


*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


アスリートのトレめし1　後藤陸翔 (東京グレートベアーズ　)


10月26日(日)　21：30～22：00　初回放送/配信　ほか



アスリートのトレめし2　伊藤吏玖 (東京グレートベアーズ　)


11月1日(土)　21：00～21：30　初回放送/配信　ほか



※放送時間/放送内容変更の可能性あり



◆「アスリートのトレめし」番組ページ


https://www.gtasu.com/others/athletenotoremeshi/


（日テレジータス公式WEBサイト）




＜後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手 直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーン＞



「アスリートのトレめし」の放送を記念して、東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手の


直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーンを10/20(月)17：00より開始！



応募条件など詳細は後日、日テレジータス公式ホームページ、SNSにてお知らせいたします！


たくさんのご応募お待ちしています！



