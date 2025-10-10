”限界トレーニング”からの”背徳めし”に密着するCS放送日テレジータスの新番組「アスリートのトレめし」東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手編を10/26（日）、伊藤吏玖選手編11/1(土)に放送！
左から、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手_(C)CS日テレ
CS放送日テレジータスの新番組！
人気アスリートが辛い”トレーニング”の後、美味しい”めし”をむさぼり食う！地獄から天国…人間の”忍耐”と”欲”を30分イッキ見！アスリートの肉体を作る「トレーニング」と「メシ」だけにフォーカスする新感覚スポーツドキュメンタリー「アスリートのトレめし」が放送スタート！
今回密着するのは、大人気バレーボールチーム・東京グレートベアーズの後藤陸翔（ごとうりくと）選手と伊藤吏玖（いとうりく）選手。後藤選手は10kgの重りをぶら下げ懸垂！伊藤選手は、鉄壁のブロックに磨きをかけるべく180ｋｇのバーベルを持ち上げスクワット！アスリートの普段見られない地獄のトレーニング、その裏側を丁寧にノーカットでお届け！
そして、トレーニング後は”背徳感プンプン”の”めし”！後藤選手のリクエストは「子どもも大好き！トロットロの〇〇〇〇〇。Ｌサイズ」。伊藤選手のリクエストは「ヤンチャが過ぎる？超分厚い〇〇〇〇」！試練のトレーニングから解放された男…その「本能の赴くママにむさぼり食う」様子もド迫力映像でお届けします！
CS放送日テレジータスでは、「アスリートのトレめし」後藤陸翔選手編を10/26(日)よる9時30分から、伊藤吏玖選手編を11/1(土)よる9時より放送！
さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*に対応！
お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！
*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応
＜放送日程＞
アスリートのトレめし1 後藤陸翔 (東京グレートベアーズ )
10月26日(日) 21：30～22：00 初回放送/配信 ほか
アスリートのトレめし2 伊藤吏玖 (東京グレートベアーズ )
11月1日(土) 21：00～21：30 初回放送/配信 ほか
※放送時間/放送内容変更の可能性あり
◆「アスリートのトレめし」番組ページ
https://www.gtasu.com/others/athletenotoremeshi/
（日テレジータス公式WEBサイト）
(C)CS日テレ
＜後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手 直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーン＞
「アスリートのトレめし」の放送を記念して、東京グレートベアーズ 後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手の
直筆サイン入りグッズプレゼントキャンペーンを10/20(月)17：00より開始！
応募条件など詳細は後日、日テレジータス公式ホームページ、SNSにてお知らせいたします！
たくさんのご応募お待ちしています！
◆視聴方法（日テレジータス）
スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)
J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます
◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法
スカパー！番組配信にてご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）
◆日テレジータス公式ＳＮＳ
Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階