コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！恋を学ぶ 2 人の凸凹ラブコメ♪『元カレ100人言えるかな』10/10～「マンガPark」で移籍連載開始！
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、DRUNK!の人気作『元カレ100
人言えるかな』(犬ビーム)の移籍連載がスタートします！
【『元カレ100人言えるかな』(犬ビーム)あらすじ】
とある合コン会場―。四宮ののみ・24 歳は悩んでいた。そう、モテすぎていることに…。昔から不思議とモテるけれど、そのせいで過去に痛みも経験してきた。もうあんな思いはしたくないのに、どうしたら良いのかわからない…悶々とするののみの前に現れたのは、独特なコミュニケーションで場を凍りつかせる男性・正巳だった。恋愛を学びたいというコミュ障童貞・正巳のために、ののみは「元カレ 100 人との体験談」を提供することになって！？恋愛経験豊富なギャル×非モテ童貞の、ラブスタディ系コメディ！
連載は2025/10/10（金）スタート！
毎週金曜更新予定です。
https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087(https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087)
