コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！恋を学ぶ 2 人の凸凹ラブコメ♪『元カレ100人言えるかな』10/10～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、DRUNK!の人気作『元カレ100


人言えるかな』(犬ビーム)の移籍連載がスタートします！



【『元カレ100人言えるかな』(犬ビーム)あらすじ】


とある合コン会場―。四宮ののみ・24 歳は悩んでいた。そう、モテすぎていることに…。昔から不思議とモテるけれど、そのせいで過去に痛みも経験してきた。もうあんな思いはしたくないのに、どうしたら良いのかわからない…悶々とするののみの前に現れたのは、独特なコミュニケーションで場を凍りつかせる男性・正巳だった。恋愛を学びたいというコミュ障童貞・正巳のために、ののみは「元カレ 100 人との体験談」を提供することになって！？恋愛経験豊富なギャル×非モテ童貞の、ラブスタディ系コメディ！



連載は2025/10/10（金）スタート！


毎週金曜更新予定です。



【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では『元カレ100人言えるかな』の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　10/10(金)～10/16(木)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087(https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087)



【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


