コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！恋を学ぶ 2 人の凸凹ラブコメ♪『元カレ100人言えるかな』10/10～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社(C)犬ビーム／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、DRUNK!の人気作『元カレ100

人言えるかな』(犬ビーム)の移籍連載がスタートします！

【『元カレ100人言えるかな』(犬ビーム)あらすじ】

とある合コン会場―。四宮ののみ・24 歳は悩んでいた。そう、モテすぎていることに…。昔から不思議とモテるけれど、そのせいで過去に痛みも経験してきた。もうあんな思いはしたくないのに、どうしたら良いのかわからない…悶々とするののみの前に現れたのは、独特なコミュニケーションで場を凍りつかせる男性・正巳だった。恋愛を学びたいというコミュ障童貞・正巳のために、ののみは「元カレ 100 人との体験談」を提供することになって！？恋愛経験豊富なギャル×非モテ童貞の、ラブスタディ系コメディ！

連載は2025/10/10（金）スタート！

毎週金曜更新予定です。

【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では『元カレ100人言えるかな』の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 10/10(金)～10/16(木)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087(https://manga-park.com/share?atid=98087&wtid=98087)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp