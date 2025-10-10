【うた☆プリ】15周年を記念した「15th Anniversary CD」が、2026年1月7日に発売！

























シャイニング事務所とレイジングエンターテインメント所属のアイドル18名をシャッフルしたスペシャルユニット、「MUSIC」「DREAM」「LOVE」それぞれによるユニット曲を3曲収録。グループの枠を超えて、「音楽」「夢」「愛」をコンセプトにした3曲を贈ります。



初回限定盤は特殊加工仕様に加え、各Ver.に対応した楽曲のリリックMVを収録したDVD付き。また、アイドルの直筆サインが入ったCD盤面が当たるキャンペーンを実施いたします。さらに、封入特典として「うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルデュエットプロジェクト」の参加券も封入されています。





















株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』の15周年を記念した「うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD」を、2026年1月7日に発売します。15周年を記念したスペシャルなリリックMVと共に、最高のハーモニーをお楽しみください。詳しくはCD特設サイトをご確認ください。【通常盤（CD）】MUSIC Ver. DREAM Ver. LOVE Ver.価格 ：各1,760円（税込）発売日：2026年1月7日（水）【初回限定盤（CD＋DVD）】MUSIC Ver. DREAM Ver. LOVE Ver.価格 ：各2,420円（税込）発売日：2026年1月7日（水）



【CD収録コンテンツ】

1. MUSIC ENERGY

歌：一十木音也(CV.寺島拓篤)、来栖 翔(CV.下野 紘)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、日向大和(CV.木村良平)

作詞：上松範康(Elements Garden)

作編曲：藤間 仁(Elements Garden)



2. 夢ノ聖火

歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、天草シオン(CV.山下大輝)

作詞：上松範康(Elements Garden)

作編曲：藤田淳平(Elements Garden)



3. メガLOVEハッピーワールド

歌：四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)

作詞作曲：上松範康(Elements Garden)

編曲：菊田大介(Elements Garden)



4. MUSIC ENERGY *off vocal

5. 夢ノ聖火 *off vocal

6. メガLOVEハッピーワールド *off vocal



©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO