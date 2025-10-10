森下仁丹「FM802 MINAMI WHEEL 2025」に協賛決定「鼻・のど甜茶飴」サンプリングで若手アーティストと音楽ファンの“ええ声”をサポート

森下仁丹株式会社

森下仁丹株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 森下雄司、以下「当社」）は、2025年10月11日（土）、10月12日（日）、10月13日（月・祝）にて開催されるFM802主催のライブイベント「FM802 MINAMI WHEEL 2025 」に協賛することをお知らせいたします。

昨年に続き、「鼻・のど甜茶飴」のサンプリングを実施し、音楽シーンを担う若手アーティストと、イベントに参加する音楽ファンの皆様の“声”をサポートします。

FM802が主催する「MINAMI WHEEL 2025」は、大阪のミナミエリアにある21会場で総勢450組以上のアーティストが出演する、日本最大級のショーケース・ライブサーキットです。多くの音楽シーンを代表するアーティストたちも出演してきた、次世代を担うアーティストの登竜門として知られています。

今回のイベントでは、昨年に引き続き、FM802 MINAMI WHEEL 2025と「鼻・のど甜茶飴」のデザインをモチーフにしたオリジナル片ナップショルダーとあわせて、来場者の皆様へ「鼻・のど甜茶飴」個包装３個のサンプリングを実施いたします。昨年は会場で11,000人に配布し、赤いショルダーを身に着けた来場者が会場周辺で話題となりました。

さらに、出演アーティストへのサポートとして、FM802の学生サポーター「802wannabes（エイトオーツーワナビーズ）」を通じて「鼻・のど甜茶飴」シリーズを提供します。

「鼻・のど甜茶飴」シリーズは、当社のシームレスカプセル製剤技術があってこそ実現できた、声のプロからも信頼される唯一無二の製品です。品質へのこだわりにより、長年にわたりこだわり派の消費者にも支持されてきました。今回のイベント協賛を通じて、さらなる認知拡大と製品体験の機会を広げてまいります。

当社は今後も音楽イベントへの協賛を通じて、アーティストと音楽ファンの皆様をサポートしていく方針です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■来場者へのサンプル製品

FM802 MINAMI WHEEL 2025にご来場の皆様には、当社からFM802 MINAMI WHEEL 2025×鼻・のど甜茶飴コラボデザインの片ナップショルダーに、鼻・のど甜茶飴個包装3個を同梱した特別なセットをお渡しいたします。FM802 MINAMI WHEEL 2025×鼻・のど甜茶飴のコラボレーションデザインが施された片ナップショルダーは、イベントの素敵な記念品としてもお楽しみいただけます。

＜片ナップショルダーイメージ＞ ＜片ナップショルダー内封入物＞

■出演アーティストへのサポート

当社は、FM802 MINAMI WHEEL 2025に出演するアーティストへFM802の学生サポーター「802wannabes(エイトオーツーワナビーズ)」を通じて、「鼻・のど甜茶飴」や「鼻・のど甜茶飴 スーッと長持ちタイプ」、「鼻・のど甜茶飴 スッキリまろやかタイプ」を直接アーティストに手渡しし、パフォーマンス中の喉をサポートします。イベントの様子はFM802 MINAMI WHEEL 2025公式Ｘ（旧Twitter）アカウントで随時情報を更新しますのでご確認ください。

MINAMI WHEEL公式Ｘ：https://x.com/minamiwheel

＜製品担当者 永田梨沙のコメント＞

昨年に引き続き、FM802 MINAMI WHEEL 2025に当社の技術が詰まった唯一無二の製品『鼻・のど甜茶飴』を通じてサポートできることを大変うれしく思います。ぜひイベントに参加される皆様にお試しいただき、“ええ声”を届ける一助となれれば幸いです。

＜開催概要＞

イベント名 ：FM802 MINAMI WHEEL 2025

開催日 ：2025年10月11日（土）、10月12日（日）、10月13日（月・祝）

会場 ：大阪ミナミエリアの21会場

会場の詳細 ：ANIMA/AtlantiQs/BEYOND/BIGCAT/BRONZE/CLAPPER/club JOULE/club vijon/CONPASS/DROP/FANJ twice/FootRock&BEERS/hills パン工場/JANUS/OSAKA MUSE/OSAKA RUIDO/Pangea/soma/SUNHALL/VARON/なんば Hatch（11 日・12 日のみ）

出演アーティスト ：450組以上

主催 ：FM802 MINAMI WHEEL 2025事務局

＜「鼻・のど甜茶飴」シリーズの概要＞

「鼻・のど甜茶飴」シリーズは、当社が開発した本格的なのど飴です。ユーカリなどの香料を独自のシームレスカプセルに包み込んでおり、口に入れた瞬間から感じるメントールのスーッとした鼻抜け感が特徴です。特に、歌手やアナウンサー、声優といった「声のプロ」たちから高い評価を受けており、その口コミによって人気が広がっています。また、甜茶エキスや甘茶エキス、生姜エキスなどの和漢植物が配合されており、喉を潤しながら爽快感を提供します。「鼻・のど甜茶飴」シリーズは、強い刺激が苦手な方にも楽しんでいただけるように、さまざまなタイプが展開されており、多くのお客様に愛され続けています。

社名 ：森下仁丹株式会社

代表 ：代表取締役社長 森下雄司

創業 ：1893年（明治26年）2月

設立 ：1936年（昭和11年）11月

主な事業：医薬品、 医薬部外品、 医療機器ならびに食品等の製造および販売

URL ： https://www.jintan.co.jp/

業祖 森下博が「社会への奉仕」を信念とし、1893年の創業来、人々の健康や豊かな暮らしの一助となる製品をご提供して参りました。当時、懐中の総合保健薬（当時は赤大粒仁丹）として開発し、その後は口中清涼剤として親しまれる銀粒の「仁丹」（現在は医薬部外品 販売名：仁丹N）、その製造から着想を得て、独自に開発し事業領域を拡大しつつある「シームレスカプセル技術」と、これまでの生薬研究の蓄積と独自技術の確立・育成を通して、幅広い領域で企業活動を行なっています。

当社は、2023年2月11日に創業130周年を迎え、これを契機として更なる企業価値向上の実現を目指し、パーパスを策定しました。