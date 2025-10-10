【事前登録受付開始】IELTS受験者向け英単語学習アプリ「WordSprint」10月14日正式リリース - AI予測機能と科学的復習システムで確実なスコアアップを実現
WordSprint (運営:井上 氏、所在地:東京都)は、IELTS受験者向けの英単語学習アプリ「WordSprint」を2025年10月14日(火)よりApp Storeで提供開始。現在、公式LINEにて事前登録を受付中で、登録者にはリリース通知と特典情報をお届けします。従来の学習アプリが抱える「継続困難」「成果が見えない」「学習効率の悪さ」といった課題を、IELTS頻出6,000語を収録し、科学的根拠に基づいた復習システムとAI予測機能で解決。IELTS受験を経験した開発者自身の受験経験から生まれた、受験者目線の革新的な学習アプリです。
開発背景 - 受験者の悩みから生まれたアプリ
開発者の井上氏は、自身のIELTS受験経験を通じて、既存の学習アプリに対する以下の課題を実感しました。
- 音声がないため、単語帳とスマホを併用しなければならない
- 同義語や例文が不足し、語彙の深い理解ができない
- 最適なタイミングで復習できず、記憶が定着しない
- 学習が続かず、挫折してしまう
「IELTS合格に必要な単語を、試験までに確実に記憶させる」というコンセプトのもと、教育心理学・認知科学の知見を取り入れた本アプリの開発に着手。IELTS受験者の課題を解決する革新的な学習体験が完成しました。
IELTS経験者が開発！ 試験までに必要な単語を効率的に覚えられる
■ WordSprintの5つの特徴
1. 科学的根拠に基づく復習システム
エビングハウスの忘却曲線理論を活用し、記憶定着に最適なタイミングで自動的に復習を促します。「わからない」と答えた単語は、記憶するまで繰り返し出題される独自アルゴリズムを搭載。確実な語彙定着を実現します。
2. AI予測機能で成果を可視化
試験日までに習得できる予想単語数と予想スコアをAIが算出。「あと何語で目標達成できるか」が一目でわかるため、学習のモチベーション維持に貢献します。学習進捗は美しいグラフで可視化され、成長実感を得られます。
学習進捗画面
3. ネイティブ音声で発音・リスニング強化
全単語にアメリカ英語・イギリス英語の両方のネイティブ音声を収録。発音記号と音声を組み合わせた学習で、「聞く・話す」力も同時に強化できます。自動再生機能により、通勤中の聞き流し学習にも対応しています。
4. 隙間時間最適化設計
1日わずか5分から学習可能。通勤時間や休憩時間など、隙間時間を有効活用できる設計です。Chapter制学習(100単語/Chapter)により、達成感を感じながら着実に語彙を増やせます。
単語学習画面
5. ゲーミフィケーションで継続をサポート
連続学習日数を記録する「ストリーク機能」や、1日の目標達成を可視化するプログレスバーなど、ゲーム感覚で楽しく続けられる仕組みを実装。挫折しがちな語学学習を習慣化します。
■ 主な機能
・Chapter別単語学習(100単語/Chapter)
・忘却曲線ベース復習システム
・AI予測機能(試験日までの予想習得語数・予想スコア算出)
・発音記号(IPA)・ネイティブ音声・例文・同義語表示
・US/UK発音切り替え機能
・ストリーク機能(連続学習日数カウンター)
・学習進捗アナリティクス(グラフによる可視化)
・試験日カウントダウン機能
・3段階評価システム(完全に記憶/記憶あり/わからない)
・収録単語数約6000語
■ 事前登録受付中
公式LINEでリリース通知や限定情報を配信しています。
事前登録はこちら：https://lin.ee/ealTqDNj
【事前登録特典】
・リリース日の先行通知
・初回限定クーポン（33%オフ）
・限定コンテンツの先行公開
■ 今後の展開
WordSprintは今後、以下の機能追加を予定しています。
・Android版のリリース
・バッジ獲得システム(学習達成報酬)
・オフライン学習対応
・他の語学試験(TOEFL、英検等)への対応拡大
・学習コミュニティ機能の追加
・企業・教育機関向けサービスの展開
■ 最新情報
公式LINE：https://lin.ee/ealTqDNj
X (Twitter)：https://x.com/KoInoue3
Instagram：https://www.instagram.com/word.sprint/
公式サイト：https://word-sprint.app/
■ アプリ概要
アプリ名：WordSprint
配信開始日：2025年10月14日(火)
対応OS：iOS(Android版は今後リリース予定)
価格：基本無料(アプリ内課金あり)
【プレミアムプラン】
・1ヶ月プラン：680円/月
・3ヶ月プラン：590円/月(13%お得)
・6ヶ月プラン：480円/月(29%お得)
・永続プラン：3,980円
※プレミアム機能：音声再生、全Chapter開放、広告非表示など
ダウンロード：
・App Store：(リリース後URL追加)
公式サイト：https://word-sprint.app/
■ 会社概要
事業者名：WordSprint
運営者：個人事業主 井上 皓
所在地：フィリピン・セブ島
事業内容：語学学習アプリの開発・運営
URL：https://word-sprint.app/
■ 本件に関するお問い合わせ
WordSprint 運営者
Email：support@word-sprint.app