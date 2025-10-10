【事前登録受付開始】IELTS受験者向け英単語学習アプリ「WordSprint」10月14日正式リリース - AI予測機能と科学的復習システムで確実なスコアアップを実現

WordSprint

WordSprint (運営:井上 氏、所在地:東京都)は、IELTS受験者向けの英単語学習アプリ「WordSprint」を2025年10月14日(火)よりApp Storeで提供開始。現在、公式LINEにて事前登録を受付中で、登録者にはリリース通知と特典情報をお届けします。従来の学習アプリが抱える「継続困難」「成果が見えない」「学習効率の悪さ」といった課題を、IELTS頻出6,000語を収録し、科学的根拠に基づいた復習システムとAI予測機能で解決。IELTS受験を経験した開発者自身の受験経験から生まれた、受験者目線の革新的な学習アプリです。

開発背景 - 受験者の悩みから生まれたアプリ

開発者の井上氏は、自身のIELTS受験経験を通じて、既存の学習アプリに対する以下の課題を実感しました。

- 音声がないため、単語帳とスマホを併用しなければならない- 同義語や例文が不足し、語彙の深い理解ができない- 最適なタイミングで復習できず、記憶が定着しない- 学習が続かず、挫折してしまう

「IELTS合格に必要な単語を、試験までに確実に記憶させる」というコンセプトのもと、教育心理学・認知科学の知見を取り入れた本アプリの開発に着手。IELTS受験者の課題を解決する革新的な学習体験が完成しました。

■ WordSprintの5つの特徴

IELTS経験者が開発！ 試験までに必要な単語を効率的に覚えられる1. 科学的根拠に基づく復習システム

エビングハウスの忘却曲線理論を活用し、記憶定着に最適なタイミングで自動的に復習を促します。「わからない」と答えた単語は、記憶するまで繰り返し出題される独自アルゴリズムを搭載。確実な語彙定着を実現します。

2. AI予測機能で成果を可視化

試験日までに習得できる予想単語数と予想スコアをAIが算出。「あと何語で目標達成できるか」が一目でわかるため、学習のモチベーション維持に貢献します。学習進捗は美しいグラフで可視化され、成長実感を得られます。

学習進捗画面

3. ネイティブ音声で発音・リスニング強化

全単語にアメリカ英語・イギリス英語の両方のネイティブ音声を収録。発音記号と音声を組み合わせた学習で、「聞く・話す」力も同時に強化できます。自動再生機能により、通勤中の聞き流し学習にも対応しています。

4. 隙間時間最適化設計

1日わずか5分から学習可能。通勤時間や休憩時間など、隙間時間を有効活用できる設計です。Chapter制学習(100単語/Chapter)により、達成感を感じながら着実に語彙を増やせます。

単語学習画面

5. ゲーミフィケーションで継続をサポート

連続学習日数を記録する「ストリーク機能」や、1日の目標達成を可視化するプログレスバーなど、ゲーム感覚で楽しく続けられる仕組みを実装。挫折しがちな語学学習を習慣化します。

■ 主な機能

・Chapter別単語学習(100単語/Chapter)

・忘却曲線ベース復習システム

・AI予測機能(試験日までの予想習得語数・予想スコア算出)

・発音記号(IPA)・ネイティブ音声・例文・同義語表示

・US/UK発音切り替え機能

・ストリーク機能(連続学習日数カウンター)

・学習進捗アナリティクス(グラフによる可視化)

・試験日カウントダウン機能

・3段階評価システム(完全に記憶/記憶あり/わからない)

・収録単語数約6000語

■ 事前登録受付中

公式LINEでリリース通知や限定情報を配信しています。

事前登録はこちら：https://lin.ee/ealTqDNj

【事前登録特典】

・リリース日の先行通知

・初回限定クーポン（33%オフ）

・限定コンテンツの先行公開

■ 今後の展開

WordSprintは今後、以下の機能追加を予定しています。

・Android版のリリース

・バッジ獲得システム(学習達成報酬)

・オフライン学習対応

・他の語学試験(TOEFL、英検等)への対応拡大

・学習コミュニティ機能の追加

・企業・教育機関向けサービスの展開

■ 最新情報

公式LINE：https://lin.ee/ealTqDNj

X (Twitter)：https://x.com/KoInoue3

Instagram：https://www.instagram.com/word.sprint/

公式サイト：https://word-sprint.app/

■ アプリ概要

アプリ名：WordSprint

配信開始日：2025年10月14日(火)

対応OS：iOS(Android版は今後リリース予定)

価格：基本無料(アプリ内課金あり)

【プレミアムプラン】

・1ヶ月プラン：680円/月

・3ヶ月プラン：590円/月(13%お得)

・6ヶ月プラン：480円/月(29%お得)

・永続プラン：3,980円

※プレミアム機能：音声再生、全Chapter開放、広告非表示など

ダウンロード：

・App Store：(リリース後URL追加)

公式サイト：https://word-sprint.app/

■ 会社概要

事業者名：WordSprint

運営者：個人事業主 井上 皓

所在地：フィリピン・セブ島

事業内容：語学学習アプリの開発・運営

URL：https://word-sprint.app/

■ 本件に関するお問い合わせ

WordSprint 運営者

Email：support@word-sprint.app