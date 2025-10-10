【無料ウェビナー】AI検索対策の最前線！マーケターの疑問に答えるLLMOオフィスアワーを10/30(木)に開催
デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】AI検索対策の最前線！マーケターの疑問に答えるLLMOオフィスアワー
を10/30(木)に開催いたします。
[前回好評につき再開催!!]
「検索が生成AIに置き換わる」--そんな大きな転換期に注目を集めるLLMO。
しかし、まだ体系化された情報が少なく、日々の実務や学習で疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか？
今回の『LANY LLMOオフィスアワー』では、2025/9/26出版の『強いLLMO』著者であり、株式会社LANY代表の竹内が登壇。LLMO事前質問やリアルタイム質問にその場で答える、貴重な機会です！
LLMOを現場で分析し続けているプレイヤーでもあるからこそ語れる“リアルな知見”を元に、実務に役立つ回答をお届けします！
質問がなくてもOK！視聴のみも大歓迎です！
匿名での質問はもちろん、他の参加者がどんな疑問を持っているのかを耳にするだけでも、LLMOへの理解が深まります。
「自分では気づかなかったポイント」や「実務に直結する知識」をまとめてキャッチアップできるのが、今回のオフィスアワーの大きな魅力です！ぜひお気軽にご参加ください！
開催日時
2025年10月30日（木）12:30～13:00
ウェビナー内容
- オープニング
- 事前質問への回答&リアルタイムQ&A
- - 申込時にいただいた質問をピックアップして回答
- - リアルタイム質問にも投票数の多い順に回答します!
- クロージング
お申し込み方法
下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。
https://www.lany.co.jp/event/2025-10-30
参加費
無料
定員
500名
申込締切
2025年10月30日（木）12時29分
参加手順
1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください
2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします
3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします
4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください
注意事項
ウェビナーの録画はご遠慮ください。
同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。
株式会社LANY（レイニー）
公式サイト：https://www.lany.co.jp/
事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼
https://www.lany.co.jp/mailmag
▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼
https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment
【本件の取材に関してのお問合せ】
担当者名：黒木
メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp