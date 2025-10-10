PRAGMATIC SEMICONDUCTOR、ピーター・ハーウェック氏を取締役会会長に任命





産業技術のベテランが、物理世界とデジタル世界をつなぎ、持続可能な未来のためにアイテム単位のインテリジェンスを大規模に実現するFlexIC技術の先駆者に参加。

英国ケンブリッジ発, 2025年10月10日 /PRNewswire/ -- Pragmatic Semiconductor株式会社は本日、Peter Herweck氏を取締役会会長に即日任命したことを発表しました。Herweck氏は、2020年から会長を務め、5年間にわたり卓越したリーダーシップと貴重な貢献を果たしたErik Langaker氏の後任となります。

Herweck氏は、技術、産業オートメーション、先進製造分野で40年以上の経験を持つ、豊富な実績を誇るグローバルな経営者および取締役です。直近では、シュナイダーエレクトリックSEの最高経営責任者を務め、事業の戦略的変革を主導するとともに、デジタル化、電化、持続可能性といったメガトレンドがもたらす機会を活用し、記録的な成長を達成しました。

ハーウェック氏は以前、FTSE 100企業である産業用ソフトウェアのリーダー、AVEVA plcの最高経営責任者を務め、クラウドファーストのSaaSモデルへの移行を主導するとともに、OSIsoftの画期的な買収を監督しました。キャリアの初期には、シーメンスAGで上級管理職を歴任し、プロセス産業・駆動部門の最高責任者として、産業オートメーション技術と製造を世界規模で指導しました。また、グループの最高戦略責任者として、同社のデジタル化およびポートフォリオ戦略の策定にも携わりました。ハーウェック氏は、半導体テスト機器および産業オートメーションの世界的リーダーであるテラダイン株式会社（NASDAQ: TER）の長年にわたる社外取締役でもあり、ドイツ、中国、日本、スイス、米国での生活・勤務経験を通じて豊富な国際経験を有しています。

取締役会は、この機会にラングアカー氏の貴重なリーダーシップと多大な貢献に感謝の意を表します。会長在任中、彼は同社の大幅な成長と変革の時期を監督しました。その中には、シリーズCラウンドおよび続く2億3,100万ドルのシリーズD資金調達ラウンド（欧州における半導体企業として過去最大のベンチャー資金調達）、同社のグローバル製造拠点の拡大、そして先駆的なフレキシブル集積回路（FlexIC）技術の商業化が含まれます。Langaker氏は2025年10月31日まで同社の取締役を務め、会長職のハーウェック氏への移行を支援します。

Pragmatic Semiconductor のCEO、David Moore氏は次のように述べています。 「ピーターを新しい会長として迎えることができ、大変嬉しく思います。彼の産業オートメーション、先進技術、製造分野における豊富なグローバルなリーダーシップと経験は、当社が独自のFlexIC技術を拡大し、世界中の顧客の成長と成功を加速させ、人々の生活と地球に前向きな影響を与えるというPragmaticの大きな成長を支えるために、最適な人材であることを意味します。個人的にも、経営チームおよび会社全体を代表して、会長としてのラングアカー氏の献身的な貢献に感謝の意を表します。彼の指導と支援は、Pragmaticを初期段階の技術革新企業から成長する半導体リーダーへと導く上で非常に重要な役割を果たしました。」

Pragmatic Semiconductor取締役会会長のPeter Herweck氏は次のように述べています。 「Pragmaticの取締役会に加わり、兆単位のアイテム単位インテリジェンスを拡大するという同社の成長の旅を支援できることに、大きな期待と興奮を感じています。成長の過程で、技術への情熱と産業経験を活かして貢献できることは、大変光栄なことです。私は、Erik氏、取締役会、そしてデイビッド氏の信頼に感謝します。

Pragmatic Semiconductor前取締役会会長のErik Langaker氏は次のように述べています。 「当社が未成熟な技術から、大規模に商用製品を設計・製造する企業へと成長する過程を目の当たりにできたことは、非常に光栄な経験でした。私は、株主の皆様、取締役会、そして何よりもデイビッド氏と彼のチームに、私の在任期間をこれほどまでに充実したものにしてくれたことへの心からの感謝を表したいと思います。成長の次の段階に踏み出すにあたり、ピーターのような優れた人物が会長の役割を引き受けてくれることを、心から光栄に思います。

Pragmatic Semiconductorについて

Pragmatic Semiconductorは、 iデジタル世界と物理世界を持続可能に橋渡しするため、大規模なフレキシブル半導体技術の開発を先駆けています。最適化され、目的志向の設計と持続可能なイノベーションを核に、Pragmaticは超薄型で柔軟な形状の半導体であるフレキシブル集積回路（FlexIC）を設計・製造しています。

Pragmaticの製品、FlexICプラットフォーム、およびファウンドリーサービスは、顧客が接続・センシング・計算機能を備えた柔軟なイノベーションを実現できるよう支援し、持続可能なエッジおよびアイテム単位のインテリジェンスを大規模かつ迅速に提供します。PragmaticのFlexICファウンドリーは、持続可能な生産と迅速なイノベーションサイクルを実現する独自で革新的なプロセスを運用しており、サプライチェーンの強靭性への道筋も提供します。

