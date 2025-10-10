Farizon SVがインターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤーの最終候補に選出

・26か国の専門家審査員がFarizon SVをIVOTY最終候補に選出

・陪審員が考慮する重要な要素は高水準の効率性と安全性

・受賞者は11月19日にフランスのリヨンで開催されるSolutrans Expoで発表

杭州（中国）、2025年10月10日 /PRNewswire/ -- 新型の大型電動バンFarizon SVが、権威ある2026年インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー（International Van of the Year、IVOTY）賞の最終候補に選ばれました。このニュースは、11月19日にフランスのリヨンで開催されるソルトランス商用車博覧会で開催される式典で総合優勝者が発表される前に発表されました。





26か国の専門家審査員団が、今年世界市場に投入された数多くの新型軽商用車（LCV）を評価した上で、Farizon SVを選出しました。審査員は、最終候補者を決定する際に、高水準の車両の効率性と安全性への貢献などの要素を考慮します。

インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー賞（International Van of the Year Award）の会長、Jarlath Sweeney氏は次のように述べています。「私たちの業界は今、非常に興味深い時期を迎えています。新しい企業が市場に参入し、斬新な考え方で新しいセグメントを創出し、排出ガス・ゼロの技術を駆使した新しいソリューションを提供しています。こうした新しいブランドは大変歓迎すべきものでもあり、業界でよく知られているブランドと並んでコンテストに参加することで、投票する私たちの仕事はさらに難しくもなります。」

Farizon Auto International社のCEOであるCook Xue氏は次のように述べています。「当社は4年前、世界最高のバンの開発と製造に着手しました。IVOTY賞の最終候補に選ばれたことは、Farizon SVを生産する何百人ものエンジニアと製造スタッフの努力の証です。当社は世界中の販売パートナーと連携し、2025年までに欧州、湾岸地域、アジア太平洋地域での展開を成功させており、その年をIVOTY賞で締めくくることができたら大変うれしく思います。11月に結果を聞くのが楽しみです。」

Farizon SV

Farizon SVには、ドライブ・バイ・ワイヤ技術、独自の隠れたBピラー設計、セル・ツー・パックのバッテリ・パッケージングなど、数多くの先進的なイノベーションが搭載されており、これらを組み合わせることで市場をリードする積載容量を実現しています。最大積載量1,465 kg、最大積載スペース13 m3、わずか550 mmの超低積載高を備えたSVは、世界の中型/大型バン分野における性能と汎用性の新たなベンチマークを確立しました。

高度に仕様設定された単一のトリム・レベルには、市場に応じて、独自の積載量監視システム、ヒーター付きシート、ヒーター付き多機能ステアリング・ホイール、ヒーター付きフロントガラス、360度サラウンド・ビューなど、いくつかのプレミアム機能が標準装備されています。包括的なADAS安全システムも含まれています。SVはEuro NCAPから最高の5つ星安全評価を獲得しました。

モデル・ラインナップには、市場に応じて49 kWh、67 kWh、83 kWhのバッテリ、66 kWhまたは 106 kWhのバッテリのオプションが含まれています。モデルによって異なりますが、最高出力は200 kW（272 PS）、最大トルクは343 Nmです。このSVは、WLTPシティ・サイクルで最大551 km（342マイル）、WLTP複合サイクルで最大398 km（247マイル）のWLTP航続距離を実現します。20パーセントから80パーセントへの充電はわずか36分で完了します。

Farizonについて

Farizon New Energy Commercial Vehicle Groupは、Geely Holding Groupの商業事業部門です。Geely Holding Groupの中央研究所（Central Research Institute）の支援を受けて、Farizon New Energy Commercial Vehicle Groupは中国最大の新エネルギー商用車研究機関を設立しました。同社は、乗用車技術をベースにした新世代のグリーンでインテリジェントな商用車製品の研究開発を担当しています。Farizonは、中国で新エネルギー製品をフルラインナップで提供する初の商用車ブランドとなりました。Farizonは、総合的なインテリジェントかつグリーンな輸送技術サービス・プロバイダーとなることを目指しています。

Farizonは中国市場シェアを3年連続で倍増させ、製品市場シェアは20%を超え、新エネルギー商用車業界での主導的地位を継続的に強化しています。Farizonは2024年に販売台数30万台の大台に到達し、この目標を達成した初の新エネルギー商用車ブランドとなりました。

Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Groupの詳細については、公式ウェブサイトhttps://global.geelycv.com/をご覧ください。

