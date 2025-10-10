「ワタミの宅食」が介護業界 西日本最大級の商談型展示会ケアテックス大阪に初出展！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長 兼 社長CEO：渡邉 美樹、以下「ワタミ」）が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」では、福祉施設・病院向けの食事、企業・学校向けの食事など完全調理済みのお弁当やパック惣菜など法人向け商品を取り扱っています。施設などが抱える食事の課題解決に向けて「ワタミの宅食」の利用を提案することで、契約施設を増やしていきます。

CareTEX大阪'25 (大阪ケアウィーク内)

日時：2025年10月15日（水）～17日（金）9:30~17:00

会場：インテックス大阪 / ブース番号：１-６

入場：事前登録で無料です。来場事前登録をお願いいたします。

https://dxpo.jp/u/tex/osaka25/user/entry

「ワタミの宅食」ブースでは無料試食をご用意しています。商談スペースを多数ご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

商談事前予約：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoC9qMgXXa_OmPCVkyEUM69y7sgWK4NaOTl2mOSsOb_0lX4Q/viewform?usp=dialog

ブースイメージ施設のお悩みを解決いたします。

・専門の調理師や栄養士の雇用が大変栄養価の細かな計算が大変

・献立に悩む食材高騰で専門の調理師や栄養士の雇用が大変栄養価の細かな計算が大変

・献立に悩む食材高騰で、1食あたりのコストが上がってしまった

・ご利用者さまに合わせた食事の準備が大変

こんな施設のお悩みを「ワタミの宅食」が解決いたします。

かんたん厨房

福祉施設向けのお食事として湯煎で温めるだけでかんたんに食事のご用意ができる冷蔵のパック惣菜「かんたん厨房」をご用意しています。冷蔵なので風味と食感が冷凍と違います。また、その日の分を毎日お届けいたしますので冷蔵庫のスペースに困らない、冷凍より温め時間が短く時短になると施設様よりご好評をいただいております。

詳しくはこちら：https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/b2b_lp

「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と “まごころ” をお届けすることで“社会を支えるインフラ” となることを目指し、事業を展開しています。お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”が毎日、個人宅・施設などへお食事をお届けしています。毎日約21万食以上のお食事をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「売上シェア15年連続 No.1」（2010年～2024年）※を達成しています。2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGsの目標達成にも貢献しています。

https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/top

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1（2010～2024年）出典 「外食産業マーケティング便覧2011～2025」（株式会社富士経済調べ）

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp