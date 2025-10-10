中小企業専用AI「AIリボーン3.0」登場！

株式会社青山プランニングアーツ

株式会社青山プランニングアーツ（本社：東京都港区、代表取締役：尾中謙文）は、中小企業向けAIプラットフォーム「AIリボーン」を大幅に進化させた最新版 「AIリボーン3.0」 を発表いたしました。

特設サイト https://www.apa.ne.jp/ai-reborn-qualia(https://www.apa.ne.jp/ai-reborn-qualia)

【進化のポイント】

【ビフォー＆アフター：コストパフォーマンスの実例】

【社会的インパクト】

- 3チャットボット標準搭載バックオフィス・営業・顧客対応の3チャットボットをワンクリックで導入。これまで時間を奪っていた定型業務が自動化され、経営者も社員も“本業に集中できる時間”を取り戻せます。- 新エージェント「リサーチエージェント」追加より専門的で難易度の高い質問に対応。市場調査や競合分析などをAIが担い、経営判断を支援します。社長が「AIは難しい」と怖れることなく、直感的に使える設計です。- データ管理を大幅改善AIを使う上で一番の課題である「データ整備」をシステム側で自動最適化。面倒な準備作業を極限まで削減しました。- 認知科学に基づく“感情を受け止める”設計単なる回答ではなく、相手の感情を理解した上で返すコミュニケーションを実現。社員が安心してAIに相談できる環境を作ります。- “ほどほどAI”という新しい選択肢大企業向けAIのように巨大で複雑な仕組みではなく、中小企業が「ちょうどよく」使える設計。シンプルで直感的、そしてリーズナブルな価格で提供し、「高すぎて使えない」「難しすぎて続かない」といった課題を解決します。- Before：電話・メール対応に追われ、残業続き。AI導入を検討しても「費用が高い」「複雑で不安」と見送る。- After：AIが一次対応を代替、社員はアフター5を楽しめる。経営者は怖れずに簡単に使いこなせ、会社の利益率が改善。若手社員の定着率も向上。

AIリボーン3.0は、単なる業務効率化ツールではありません。

「中小企業にフィットする“ほどほどAI”」として、会社全体の生産性を底上げし、社員の働き方を変える“企業成長エージェント”です。

「AIリボーンはソタテックジャパン(ベトナム)との共同開発です」



