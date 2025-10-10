AI活用は「業務効率」で終わらせない。カスタマーサポートの未来を語るオンラインカンファレンス「AIでコンタクトセンターはどう変わる？」を開催

株式会社インゲージ

顧客対応クラウド「Re:lation（リレーション）」を提供する株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は株式会社Helpfeelをはじめとする共催企業11社とともに、オンラインカンファレンス「AIでコンタクトセンターはどう変わる？ 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化」を2025年11月5日（水）に開催いたします。

本イベントでは、当社およびCS（顧客満足）領域に精通したリーディングカンパニー計12社が登壇し、生成AI時代におけるカスタマーサポートの役割の変化と、業務効率化に留まらない「自己解決の仕組み化」を通じた顧客体験（CX）向上の実現方法について、最新事例と実践的なノウハウを共有します。

◆開催背景とテーマ

急速な生成AIの進化はコンタクトセンターの役割を根本から変えつつありますが、多くの現場ではAI導入が「業務効率化」で止まってしまい、本来目指すべき「顧客体験の向上」や「自己解決率の改善」にまでつながっていないのが実情です。

本カンファレンスは、この課題を解決するため、「業務効率だけで終わらせないAI活用」をテーマに掲げます。AI・CS領域のリーディングカンパニー計12社が登壇し、各分野の専門企業の視点から、問い合わせ削減とCX向上を同時に実現するナレッジ基盤・FAQ改善の最前線をご紹介。AIエージェントの活用やナレッジマネジメントの具体的なアプローチを通じて、現場課題の突破口となる具体的なヒントを提供します。

◆こんな方におすすめ

◆弊社登壇内容

- コンタクトセンターの業務効率化や省人化に課題のある担当者、責任者- AIの顧客対応活用を検討、推進している方- サポート部門の根本改善をしたい経営企画、DX推進関係者

顧客対応は「守り」から「攻め」へ！AIと人が共に創る、新しい顧客体験

生成AIの導入が進む一方、「ハルシネーション」や「業務の属人化」など多くの企業が課題に直面しています 。本セミナーでは、なぜ「とりあえず」のAI導入が失敗するのかを解説し、AIの強みと人間の強みを活かした「ハイブリッド顧客対応」の具体的な活用方法をご紹介します 。問い合わせ対応を「守り」の業務から「攻め」の業務へと変え、顧客満足度と収益を同時に向上させるヒントをお届けします。

◆カンファレンス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/222_1_c197cf50972097a497d7f52fd06ce6f0.jpg?v=202510101028 ]

<注意事項>

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■株式会社Helpfeelについて

所在地： 京都府京都市上京区御所八幡町110-16 かわもとビル5階

代表者： 代表取締役/CEO 洛西 一周

事業内容：ユーザー向け自己解決AIシステム「Helpfeel」などの開発・提供

コーポレートサイト：https://helpfeel.com/

