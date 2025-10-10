¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹²Æì¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡ÛµÜ¸ÅÅç»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤È²Æì¸©»º¹È°ò»ÈÍÑ¤Î²ÆìPetite tarto
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹²Æì(https://edelweiss.okinawa/)¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾ë ³¾¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¤è¤ê¡¢²ÆìPetite tarto¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎµÜ¸ÅÅç»º¤«¤Ü¤Á¤ã»ÈÍÑ¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¡¢²Æì¸©»º¹È°ò»ÈÍÑ¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©»º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¹È°ò¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥ë¥È
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¤è¤ê12·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢²ÆìPetite tarto¥·¥êー¥º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¹È°ò¤ò¶õ¹Á¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÜ¸ÅÅç»º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤È²Æì¸©»º¤Î¹È°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ù¤È¡Ø¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò¡Ù¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¹È°ò¤Ï²Æì¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤â2007Ç¯¤Ë¸©¤¬µÜ¸ÅÅç»Ô¤ò¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎµòÅÀ»ºÃÏ¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÜ¸ÅÅç»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸©»ºÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤ÊÅÚ¾í¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¹È°ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤Î´Å¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¤à¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ë¡¢¹È°ò¤Ï¤Û¤Ã¤¯¤ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬ºî¤ë²ÆìÅÚ»º¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ò²ÆìPetite tarto ¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ó
¡Ò²ÆìPetite tarto ¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò¡Ó
²ÆìPetite tarto¡Ø¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ù¡Ø¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ó
µÜ¸ÅÅç»º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥Úー¥¹¥È¤ò¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò¡Ó
²Æì¸©»º¤Î¹È°ò¤ò¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¹È»ç¿§¤Ç¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Î¹È°ò¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ó
²ÆìPetite tarto ¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡õ¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò ¤«¤ê¤æ¤·¡ÊSS¡Ë3¸ÄÆþ
²ÆìPetite tarto ¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡õ¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò ¤«¤ê¤æ¤·¡ÊSS¡Ë3¸ÄÆþ
²Á³Ê¡§\700¡ÊÀÇ¹þ\756¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã 2¸Ä¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò 1¸Ä
²ÆìPetite tarto ¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡õ¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò ¤¤ó¤Á¤ã¤¯¥®¥Õ¥È 5¸ÄÆþ
²ÆìPetite tarto ¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡õ¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò ¤¤ó¤Á¤ã¤¯¥®¥Õ¥È 5¸ÄÆþ
²Á³Ê¡§\1,100¡ÊÀÇ¹þ\1,188¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤à¤Ã¤Á¤ê¤«¤Ü¤Á¤ã 3¸Ä¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¹È°ò 2¸Ä
¡Ô¼è°·Å¹ÊÞ¡Õ ¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹²Æì ¥Ç¥Ñー¥È¥ê¥¦¥Ü¥¦ÆáÇÆ¶õ¹ÁÅ¹ ¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹²Æì ÀÐ³À¶õ¹ÁÅ¹
²Æì¸©ÃæÆ¬·´À¾¸¶Ä®»úÅìºê4-12
TEL¡§098-944-2561
FAX¡§098-882-8899
¡ÚHP¡Û https://edelweiss.okinawa/
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û https://shop-edelweissokinawa.com/
¡ÚInstagram¡Û https://www.instagram.com/edelweiss.okinawa/