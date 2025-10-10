島根県立大学浜田キャンパス「第26期 海遊祭」を10月12日・13日に開催します【島根県立大学】
第26期 海遊祭ポスター
・縁日（浜田高校×海遊祭コラボ）
・ハチャメチャビンゴカーニバル
・ゲスト企画
昨年度、海遊祭は発足25周年を迎えました。今年度は、歴代の先輩方が築いてきた海遊祭の伝統と魅力を大切にしながら、自分たちらしい“色”を加え、より鮮やかな祭りにしたいという思いから、テーマを「VIVID」としました。部員総勢90名が一丸となり、来場者の皆さまに楽しんでいただけるよう準備を進めています。
日時：2025年10月12日（日）10時～18時
2025年10月13日（月・祝）10時～18時
会場：島根県立大学浜田キャンパス（浜田市野原町2433-2）
主催：島根県立大学浜田キャンパス学友会第26期海遊祭実行部
【注目企画】
・縁日（浜田高校×海遊祭コラボ）
昨年好評だった縁日が、浜田高校の生徒さんとのコラボでパワーアップしました！お子様も楽しめる内容となっています。
・ハチャメチャビンゴカーニバル
普通のビンゴとは一味違ったビンゴです！ルールをよく聞いて、豪華賞品をゲットしてください！
・ゲスト企画
今年は２名のゲストをお迎えし、会場をさらに盛り上げます。
【ステージ・講堂企画】
今年は海遊祭で初の野外ステージを設置します！学外から参加する「佐野社中」さんによる迫力の演舞のほか、学内サークルによる多彩なステージ発表を予定しています。講堂では、海遊祭実行部主催の企画や、各サークルによる発表などを行います！
【模擬店】
模擬店は昨年よりも規模を拡大しております！お子様から大人まで楽しめる多彩なメニューを取りそろえています。ぜひお気軽にお立ち寄りください！
皆さまのご来場を心よりお待ちしています！
【お問い合わせ先】
公立大学法人 島根県立大学
浜田キャンパス学友会第26期海遊祭実行部
電話：090-8062-3182
メール：kaiyusai@u-shimane.ac.jp