島根県立大学浜田キャンパス「第26期 海遊祭」を10月12日・13日に開催します【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学第26期 海遊祭ポスター

昨年度、海遊祭は発足25周年を迎えました。今年度は、歴代の先輩方が築いてきた海遊祭の伝統と魅力を大切にしながら、自分たちらしい“色”を加え、より鮮やかな祭りにしたいという思いから、テーマを「VIVID」としました。部員総勢90名が一丸となり、来場者の皆さまに楽しんでいただけるよう準備を進めています。

日時：2025年10月12日（日）10時～18時

2025年10月13日（月・祝）10時～18時

会場：島根県立大学浜田キャンパス（浜田市野原町2433-2）

主催：島根県立大学浜田キャンパス学友会第26期海遊祭実行部

【注目企画】

・縁日（浜田高校×海遊祭コラボ）

昨年好評だった縁日が、浜田高校の生徒さんとのコラボでパワーアップしました！お子様も楽しめる内容となっています。

・ハチャメチャビンゴカーニバル

普通のビンゴとは一味違ったビンゴです！ルールをよく聞いて、豪華賞品をゲットしてください！

・ゲスト企画

今年は２名のゲストをお迎えし、会場をさらに盛り上げます。

【ステージ・講堂企画】

今年は海遊祭で初の野外ステージを設置します！学外から参加する「佐野社中」さんによる迫力の演舞のほか、学内サークルによる多彩なステージ発表を予定しています。講堂では、海遊祭実行部主催の企画や、各サークルによる発表などを行います！

【模擬店】

模擬店は昨年よりも規模を拡大しております！お子様から大人まで楽しめる多彩なメニューを取りそろえています。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

皆さまのご来場を心よりお待ちしています！

【お問い合わせ先】

公立大学法人 島根県立大学

浜田キャンパス学友会第26期海遊祭実行部

電話：090-8062-3182

メール：kaiyusai@u-shimane.ac.jp