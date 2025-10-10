診断・ガチャの結果ページにHubSpotカレンダーを常時表示 「クロワッサン」が新機能を公開

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉（いど ひろや））が開発・提供するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」は、HubSpotのカレンダー（Meetings）およびフォームをクロワッサンの結果ページにネイティブ埋め込みできる新機能を発表しました。

カレンダーUIそのものをページ内に開いた状態で常時表示し、最新の空き枠をその場で確認・選択・確定できます。さらにフォーム入力（法人名／氏名／電話番号／メールアドレス等）と、診断・オンラインガチャの回答データを自動ひも付けして一元レポート化。参加→結果閲覧→入力→日程確定までをワン画面で完結させ、CVRと商談化スピードの最大化を支援します。

新機能開発の背景

これまで、結果ページから外部フォームや予約カレンダーへ別ページ遷移させる導線では、離脱が課題でした。本機能は、結果確認直後の高い関与タイミングで“空き枠が見えるカレンダー”を同一画面に提示し、その場で予約確定まで到達させる設計です。加えて、入力項目と回答内容を同一レポートで可視化でき、後工程（SFA/MA）への連携や優先度付けを効率化します。

新機能の概要

結果ページに『空き枠つきカレンダー』を常時表示（HubSpot Meetings）

□リンクではなく、カレンダーUIそのものを結果ページにネイティブ表示。

□API連携で最新の空き枠を自動反映し、ページ遷移なしで日付・時間の選択→確定まで完了

□“開いた状態”で表示する設定に対応し、結果閲覧から即予約へ自然に誘導。

HubSpotフォーム埋め込み（結果ページ対応）

□結果ページ内にHubSpotフォームをネイティブ表示。

□カレンダーの直上／直下に配置でき、入力→予約を一画面で連続完了。





回答×予約データの自動ひも付けレポート

□法人名/氏名/電話番号/メールアドレス等の入力値を、診断・ガチャの回答内容と同一行で集計。

□施策別のコンバージョン比較、優先アプローチ判断、施策改善に活用可能。

主なメリット

離脱を抑制：結果ページ内で見える→選べる→確定まで完結。

深い分析：回答セグメント別に予約率／来訪率／商談化を追跡可能。

運用効率化：CSV突き合わせや名寄せなどの手作業を削減。

提供開始日

2025年10月10日（金） より提供開始。

代表コメント

株式会社on the bakery 代表取締役｜ 井戸 裕哉（いど ひろや）

「結果ページに“空き枠つきカレンダー”を開いた状態で置くことで、ユーザー体験と運用効率の両方を底上げします。フォーム入力と日程確定、そして回答データの可視化までを一本化し、『盛り上がり』がそのまま『次の行動』に繋がる状態を、より簡単に実現していただけます。」

本リリースに関するお問い合わせ先

- 株式会社on the bakery 広報担当- 報道関係者お問い合わせ先：satou@onthebakery.co.jp- E-mail：satou@onthebakery.co.jpお問い合わせはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。誰でも手軽に参加型コンテンツを制作できるため、集客・販促・ファンコミュニケーションに幅広く活用されています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp