アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORAコラボレーションアイテムが登場！ 2025年10月10日9:00より販売開始

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランドTIGORAより、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」とのコラボレーションアイテムを、2025年10月10日9:00(店舗の開店時間によって異なります)より全国のスポーツデポ・アルペン、アルペングループ公式オンラインストアにて販売開始いたします。

1987年より「週刊少年ジャンプ」にて連載がスタートした大人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」。そのアニメシリーズ2作目として放送されたアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」が、アルペングループのプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」とコラボレーションいたします。

魅力的なキャラクターや、劇中のタロットカード、さらにスタープラチナの「オラオラ」など、ファンの心に残る象徴的なキャラクターやシーンをモチーフにした多彩なアイテムが発売です。

■ランニング 半袖Tシャツ

通気性が良いドライタッチのランニングTシャツ。吸水速乾・ストレッチ・UVカット機能搭載。モチーフの異なる半袖Tシャツ4種をご用意。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORA半袖Tシャツ スタープラチナ

2,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORA半袖Tシャツ ザ・ワールド

2,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORA半袖Tシャツ ポルナレフ 2,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORA半袖Tシャツ イギー 2,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

■ランニング 長袖Tシャツ

秋冬に適した長袖のランニングTシャツ。吸水速乾・ストレッチ・UVカット機能搭載。モチーフの異なる長袖Tシャツ2種をご用意。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORAロングTシャツ スタープラチナ

3,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORAロングTシャツ ザ・ワールド

3,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

■ランニング ウインドジャケット

雨の日のランニングでも困らないフード付きのウインドジャケット。さらに吸水速乾・ストレッチ・UVカットで蒸れずに心地よく利用できます。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORAウインドジャケット

6,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

■ランニング ショートパンツ

ストレッチ性のある動きやすい素材のランニングパンツ。吸水速乾・ストレッチ・UVカットで日々のランニングが快適に。さらに腰周り360℃に6個のポケット付き

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORAマルチポケットショーツ 3,999円（税込）

サイズ：XS.S.M.L.XL.2XL

▼「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」×TIGORA コラボレーション商品ページ

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001125&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001125&sort=5)

【販売店情報】

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://x.gd/XezAH

・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

・amazon：https://www.amazon.co.jp/s?me=A32CCYEM966XRU

※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

■アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とは

「ジョジョの奇妙な冒険」とは、1987年より「週刊少年ジャンプ」にて連載がスタートした荒木飛呂彦原作の大人気漫画。アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」は同作のアニメシリーズの2作目として2014年4月より放送された。ジョースター家の宿敵・DIO復活の影響で、「幽波紋」(スタンド)と呼ばれる能力を身につけた青年・空条承太郎。DIOの呪縛によって倒れた母・ホリィを救うため、祖父・ジョセフや仲間と共に打倒DIOの旅に出る。長き旅路の中で、次々現れる刺客を退けながら、ついにDIOのいるエジプト上陸を果たした承太郎たち。だが、そんな彼らの行く手を阻むかのように、奇怪にして恐ろしき新たなる敵の影が迫っていた―。



【「ジョジョの奇妙な冒険」公式ポータルサイト】

https://jojo-portal.com/

■TIGORAとは

「TIGORA」は、『AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR（アフォーダブル スポーツ ライフスタイル ウェア）』のコンセプトのもと、シンプルなデザインながら、アルペン独自のスポーツウェアにおける技術や知見を活かし、高機能かつ低価格を実現したブランドです。

【TIGORA ブランドサイト】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

【TIGORA公式Instagram】

■TIGORA OFFICIAL

ID：tigora_official

URL：https://www.instagram.com/tigora_official/

■TIGORA WOMEN

ID：tigora_women

URL：https://www.instagram.com/tigora_women/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高 2,686 億円、経常利益 104 億円（2025 年 6 月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営