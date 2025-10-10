DOOGEE【IP66防水・12H再生】持ち運べる高音質ミニスピーカー「SnapBeat」登場！

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEE Snapbeat

DOOGEEは、革新的なモバイルデバイスの開発で知られるグローバルブランドとして、日常からアウトドアまで幅広いライフスタイルに対応する新しいミニスピーカー「SnapBeat」を正式に発表しました。

このSnapBeatは、ポータブルスピーカーとしての「持ち運べさ」「軽量さ」「耐久性」「高音質」を徹底追求した一台であり、屋内外を問わず快適に使える万能モデルです。

本体は手のひらサイズながら、φ40.5mmの大型ドライバーを搭載し、音の輪郭がくっきりとした立体的なサウンドを再生。IP66の防水防塵性能と1.5m耐衝撃設計により、海辺やキャンプ場、バスルームなど、あらゆる環境で安心して使用できます。

さらに、12時間の長時間再生、Bluetooth 5.4による安定通信、マグネット＆カラビナによる柔軟な設置方法を備え、持ち運びも設置も自由自在。音楽をいつでもどこでも楽しみたい方に最適な新しいオーディオパートナーです。

磁力でピタッ！U11タブレットともスマート連携

SnapBeatは、DOOGEEの人気モデル「U11」タブレットとの磁気連携に対応。

内蔵の強力マグネットにより、U11背面にピタッと吸着して簡単に設置でき、動画視聴やオンライン授業時にまるで一体型サウンドバーのような臨場感を実現します。

ケーブル不要で接続もスムーズ、タブレットスタンドとしても機能し、省スペースでスタイリッシュな音楽環境を構築可能。

「U11 × SnapBeat」――学びも、映画も、ゲームも、音の世界が一段と広がります。

IP66防水＋耐衝撃 ― どんな場所でも、音楽と一緒に

IP66防水等級と1.5mの耐衝撃設計を備えたSnapBeatは、ビーチ、キャンプ、登山、バスルーム、キッチンなどあらゆるシーンに対応。雨やほこりを気にせず、アウトドアでも安心して使えるタフなスピーカーです。

12時間の長時間再生 ― 音楽が一日中続く

700mAhバッテリーにより、50％音量時で最大12時間の連続再生が可能。旅行、パーティー、ピクニックなど、長時間のアクティビティでも音楽が途切れません。

マグネット＆カラビナ設計 ― 持ち運び自由自在

強力マグネットベースにより、金属面への固定やスマホスタンドとしての使用が可能。さらに付属のカラビナでバッグや自転車にも簡単に取り付けられ、あらゆる場所で音楽を楽しめます。

Bluetooth 5.4＆デュアル接続 ― 安定した通信と柔軟な操作

最新のBluetooth 5.4チップ「AC6965E」を採用。低消費電力で安定した接続を実現し、2台のデバイスを同時に接続できるマルチポイント接続にも対応。音楽も通話もスムーズに切り替え可能です。

主な仕様

・型番：DOOGEE Snapbeat

・Bluetoothバージョン：5.4

・チップセット：AC6965E

・対応コーデック：SBC / AAC

・出力：定格3W（最大5W）

・ドライバーサイズ：φ40.5mm

・通信距離：約10m（障害物なし）

・防水レベル：IP66

・バッテリー容量：700mAh

・再生時間：約12時間（50％音量）

・充電ポート：Type-C（約2.5時間充電）

・材質：ABS＋TPU

・サイズ：61.8×40.5mm

付属品：マグネットリング、カラビナ、Type-Cケーブル

カラーバリエーション

販売情報

オレンジブルーブラック

楽天市場DOOGEEストアで販売開始！

ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/doogee-store

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/snapbeat/

通常価格：4999円

PR限定価格：4499円

500円クーポンリンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S0ZFUi1KMEkyLUtLU0EtWExVTw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S0ZFUi1KMEkyLUtLU0EtWExVTw--&rt=)

SnapBeatは、小さなボディにDOOGEEの音響技術を凝縮した一台。

音楽、冒険、日常の瞬間――どこでも、あなたのライフスタイルに寄り添うサウンドパートナーです。