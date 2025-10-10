ミシュランスターシェフの手作りおむすび！シェフ自らが作った具材で握る夢のコラボレーション！『老松 喜多川』の作る一品は「秋刀魚の蒲焼風おむすび」10月10日より100個限定、500円で提供開始！

株式会社アハト

注目を集めているグルメ商店街"空堀商店街"（谷町六丁目駅～松屋町駅）の人気おむすび屋さん『おびむす』では、関西を代表するミシュランスターシェフが調理した具材を使用するミシュランおむすびを月替わりで提供しています。スターシェフ"監修"ではなく、シェフが"実際に"調理した具材を具としておにぎりを握る！そんな夢のコラボが実現。今回のコラボは西天満『老松 喜多川』喜多川逹シェフが手がける秋の味覚秋刀魚をたっぷりと味わえる「秋刀魚の蒲焼風おむすび」。10月10日から100個の完全数量限定で500円のワンコインでご提供！ぜひこの機会にミシュランの味をご賞味ください。

月替り！ミシュランの味をおむすびで！

「おびむす」では2024年8月より、ミシュランスターシェフが調理した具材を使用したおむすびを月替りで提供しております。2024年8月の「日本料理 翠 大屋」（天満）大屋シェフを皮切りに、9月「老松 喜多川」（西天満）喜多川シェフ、10月「Chi-Fu」（西天満）の東シェフ、11月「agnel d'or 」（阿波座）藤田シェフ、12月「料理屋 まえかわ」（京都 清水五条）前川シェフ、2025年1月「料理屋 稲家」稲家シェフ、2月「弧柳」（北浜）松尾シェフ、3月「La Terrasse irisee」（奈良市 菖蒲池）鷦鷯シェフ、4月「RiVi」（京町堀）山田シェフ、5月「日本料理 楽心」（新福島）片山シェフ、6月「和食 いいくら」（南森町）飯倉シェフ、7月「かわ原」（中津・中崎町）川原シェフ、その他多くのシェフより、和洋中の垣根を超えて本企画へのご参加をご承諾いただきました。大阪だけではなく奈良・京都など関西圏の多種多様なミシュランの味をおむすびで楽しんでいただけます。ミシュランスターシェフが実際に調理した具材を使用するため販売開始より100食の完全数量限定での提供となります。

今回ご参画くださったシェフは12年連続でミシュランガイド一つ星を獲得する大阪の名店「老松 喜多川」の喜多川達シェフです！

「二回目のコラボです。今年は秋刀魚が豊漁で脂ものった非常にいい秋刀魚が市場に入っていますので今回のメイン食材としました。優しい味わいの蒲焼でお子さんでも食べやすいかと思います。ぜひご家族皆んなでお召し上がりください。」と語っておられます。

その他、過去にご参画いただいたミシュランスターシェフの方々からは

「お店と自身の名前を出す以上生半可なものは作れない。全力で作ります！」

「いつの日か、私が作った具のおにぎりを食べてくれた人がうちのお店に来てくれたら、そう思うとめっちゃ夢がありますね！そんな夢を他のシェフ達と一緒に私も見たい！」

などのコメントをいただきました。

10月のミシュランおむすびは『老松 喜多川』（西天満）喜多川 逹シェフが調理された 「秋刀魚の蒲焼風おむすび」

今月の夢のコラボキャンペーンは、『老松 喜多川』（西天満）喜多川 逹シェフが調理した「秋刀魚の蒲焼風おむすび」です。

喜多川シェフは『祇園 さゝ木』を初めとした名店での修行を経て2012年6月 32歳という若さで西天満に『老松 喜多川』を開店されました。その後12年連続でミシュラン1つ星を獲得している名料理人の方です。季節感あふれる素材選びや盛り付けの美麗さはもちろん、精緻を極めた丁寧な仕事ぶりが、関西のみならず全国の美食家たちを唸らせています。

そんな喜多川シェフが今回のメイン食材として選んだのは秋を代表する味覚の一つ秋刀魚。今年は豊漁で脂乗りの良い秋刀魚がたくさん獲れています。そんな秋刀魚を丁寧に骨取りなどの下処理を行なった後に甘辛く焼き上げ蒲焼風に。

ご飯には炒りごまと鰹節を混ぜ込んでいます。炒りごまのプチッとした食感が楽しく、鰹節を混ぜ込んだことでご飯と秋刀魚に一体感が生まれ、優しい味わいの秋刀魚を丸ごと楽しめる一品に仕上げていただきました。

他店では味わうことのできない、秋刀魚をたっぷりと使用したおむすびをこの機会におびむすでご賞味ください！

販売開始は10月10日11:00、100個の完全個数限定で販売いたします。限定数の関係から、お一人様一つ限りの提供にご協力をお願いいたします。

■店舗概要

店舗名 おびむす

住所 大阪市中央区谷町六丁目14-17 コレクション空堀1階

公式Instagram

https://www.instagram.com/obimusu_321?igsh=ZTJ0aWhjbTVidHVz

電話番号 070-4784-3482

営業時間 11:00～17:00

定休日 無し（不定休）

※営業時間・定休日は2025年9月1日時点でのものです。最新情報は公式Instagramをご確認ください。