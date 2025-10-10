離島百貨店で「隠岐の島町フェア」開催！

一般社団法人離島百貨店

全国の離島連携に取り組む一般社団法人離島百貨店（事務局：東京都中央区／代表理事：青山富寿生／以下「離島百貨店」）は、

2025年10月17日（金）から10月31日（金）までの期間、東京・日本橋の「離島百貨店（離島キッチン日本橋店）」にて、

島根県・隠岐の島の特産品を集めた販売会「隠岐の島フェア」を開催いたします。

また、10月24日（金）～26日（日）の3日間には、隠岐の島から生産者が来店し、試食を交えた対面販売を実施します。

普段はなかなか出会えない“島の味”と“作り手の声”を、東京で体感できる特別な機会です。

豊かな海が育む、隠岐の島町の特産品を一堂に

島根県 隠岐の島町 漁船

隠岐の島は、海の道の交差点として栄え、独自の食文化を育んできた島です。

今回のフェアでは、めかぶやわかめ、さざえ、あご（トビウオ）といった海産物をはじめ、島の自然が生んだ加工品を多数ご用意しました。

販売商品

・海藻の香りと旨味が広がる「めかぶ茶」「あらめっこ」「のりめし」

・隠岐のあご（トビウオ）を使った人気シリーズ「あごだし醤油」「ぽん酢」「めんつゆ」

・新鮮な海の幸「カットわかめ」「粉めかぶ」「ボイルさざえ」「うに味噌」

・濃厚な「粒うに」や“海のミネラル”たっぷりの「藻塩」も登場

どれも、隠岐の島の生産者が丁寧に作り上げた逸品ばかり。

お土産にも、ご自宅用にもぴったりな商品を多数取り揃えています。

生産者来店イベントを同時開催

10月24日（金）～26日（日）の3日間は、「大西水産」をはじめとする隠岐の生産者が来店。

商品の魅力を直接紹介するほか、試食販売も実施予定です。

生産者の想いや島の空気を感じながら、まるで“旅するように味わう”3日間をお楽しみください。

イベント概要

島根県 隠岐の島町 島後島

イベント名：「隠岐の島フェア」

開催期間：2025年10月17日（金）～10月31日（金）

生産者来店日：2025年10月24日（金）～10月26日（日）

開催場所：離島百貨店

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル YUITO B1F

TEL：03-6225-2095

一般社団法人離島百貨店について

離島百貨店は、全国の離島同士および離島と離島ファンをつなぐプラットフォームを提供します。離島が連携することで会員企業や関係省庁を巻き込み、相互にメリットのある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また、全国の離島のためのアンテナショップの運営を通じて、離島の生産者を支援。「島に行きたくなる」商品や料理、体験を提供しながら、離島産品の販路開拓に取り組んでいます。

■法人概要

商 号 一般社団法人離島百貨店

代表者 代表理事 青山富寿生

所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 日本橋室町野村ビルB1F

設 立 2019年２月

ウェブサイト https://www.rito-hyakka.jp/

本件に関するお問い合わせ先

離島百貨店 担当：小池

TEL：03-6225-2095

E-mail：info@rito-hyakka.jp