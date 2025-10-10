第２７回「百貨市」開催　～市立太田高校　生徒主導の模擬株式会社運営イベント～

太田市立太田高等学校の秋の風物詩「百貨市」を今年も開催！

群馬県太田市

百貨市開催にあたり、生徒たちは株主総会で各クラスの出店計画を決定した後、社員として各店舗ごとの企画を練り、さらに、広報、仕入れ、販売、決算に至るまで、会社運営の一連の業務を体験的に学びます。本イベントは、1996年に始まり、地域に親しまれる秋の風物詩となっています。

・日時：令和７年１０月１８日（土）１０時３０分～１４時００分（最終入場１３時３０分）

令和７年１０月１９日（日）１０時００分～１３時００分（最終入場１２時３０分）

・場所：太田市立太田高等学校（太田市細谷町1510）

東武伊勢崎線細谷駅より徒歩５分

イベント内容

1. 模擬株式会社の運営 ：生徒と教員が出資し、実際の企業運営を模擬体験

2. 多彩な商品販売 ：各クラスが企画した野菜、食品、名産品の販売

3. 文化活動の展示 ：吹奏楽部（中学・高校）ミニコンサート、

華道部・美術部などの作品展示

地域との連携

・地域住民との交流を深め、開かれた学校づくりを推進

・太田市立太田高等学校の教育方針や活動を広く紹介

※来場の際は、可能な限り乗り合わせや公共交通機関を利用してお越しください。

なお、百貨市１日目は中学校のオープンスクールも開催されますので、駐車場の混雑が予想されます。 詳しくは市立太田高校ホームページ(https://www.otacity-hs.com/blank-5)をご覧ください。

太田市の概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。

【お問合せ】

太田市立太田高等学校 群馬県太田市細谷町1510番地

TEL.0276-31-3321

E-mail：ota3321@mx.city.ota.gunma.jp