【高級車乗り放題】非日常を味わえる、ドライブ宿泊プランを開催
【テスラorポルシェorアルファード乗り放題】最長翌日12時まで利用可能！カーシェア付き単泊プラン
テンフィールズファクトリー株式会社（本社：京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ9F、CEO：市川 裕）は、「+FINO RESORT VILLA」（プラフィーノリゾートヴィラ：三重県伊勢市二見町西1994-3）にて、期間限定で、「テスラ」「ポルシェ」「アルファード」が乗り放題のカーシェア付き単泊プランを開催。
プラン概要
11月末までの期間限定で、「テスラ」「ポルシェ」「アルファード」が1日中自由に利用できる「カーシェア付き単泊プラン」。運転免許があれば誰でもご利用いただけます。
チェックイン日の11時から翌日10時まで乗り放題！事前に申請すると最長12時までの延長も可能。
ドライブ日和の季節に、お友達やご家族とのドライブをぜひご堪能ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92280/table/69_1_a44ea8bac91bd6ef23a340c10798a7cc.jpg?v=202510101028 ]
＊注意事項＊
・事前に運転免許証の提示必須。
・保険加入は各自で行なってください。
・返却時間は必ずお守りください。
ー事前申請で12時まで30分単位での延長可。（\1,000/30分）
ー無断遅延は違約金（\5,000/時）が発生いたします。
・利用開始前にスタッフと共に車の状態を確認。返却後に、申告のない傷や不具合が見つかった場合、利用者に請求いたします。
プラフィーノリゾートヴィラ
三重県伊勢市に2023年12月にオープンした、6人まで宿泊可能な2階建のヴィラタイプのリゾートホテルです。広々としたヴィラタイプの各部屋には、オーダーメイドキッチン、家具家電、天然露天風呂が完備されています。完全独立タイプとなっているため、大人数での宿泊や、お子様連れのご家族も周りの目を気にせずゆったり快適にお過ごしいただけます。ぜひ広々としたお部屋でゆっくり、日常から離れた時間をお過ごしください。
外観
フルオーダーメイドキッチン
客室２階寝室
客室付き露天風呂
また各部屋にある庭では、グランピング気分を満喫できます。テントや焚き火台を囲んで、BBQやマシュマロを焼いたりとお子様も全力で楽しむことができます。ホテルで貸し出しを行なっていおりますので、ぜひお気軽にお楽しみください。
グランピングセット
焚き火
お問い合わせ
テンフィールズファクトリー株式会社；HP(https://10-ff.com/)
住所：住所：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ9F
TEL: 0596-43-2039
FAX：0774-66-6995
プラフィーノリゾートヴィラ：HP(https://plufino-villa.com/)
住所：〒519-0607 三重県伊勢市二見町西1994-3
TEL：0596-43-2039（営業時間：9:00～18：00）
E-mail：plufino-villa@plufino-villa.com