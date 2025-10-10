ユニ・チャームの『どこでもソフィ』プロジェクトに、ファミワンは事務局運営として協力しています

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、ユニ・チャーム株式会社が2025年10月6日より開始した、学校向け「School Sofy(スクールソフィ)」と企業向け「Office Sofy(オフィスソフィ)」の2種類のディスペンサーを無償で提供※1する『どこでもソフィ』の事務局運営として協力していることをお知らせします。



※1 無償提供は2種類のディスペンサーが対象で、補充するナプキンは有償となります。本サービスは予告なく変更・中止する場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-657-25a3992ec19f407af9120a6674f0f0e0.pdf

■『どこでもソフィ』 とは

『どこでもソフィ』は、学校向けの「School Sofy」、企業向けの「Office Sofy」の2種類のディスペンサーを無償で提供※1し、必要な時に、どこでも生理用品が手に入る環境を整備する取り組みです。中に補充するナプキンは、設置先の学校・企業にご購入いただきます。

今回、販売提供するナプキンには、「完全密閉型個包装ナプキン（『ソフィSPORTS羽つき』）」を採用しました。これまで、生理用ナプキンを医薬品医療機器等法（薬機法）が定める範囲の中で1枚ずつ個包装して販売することは、生産性やコストの観点から困難でした。今回、これらの条件を満たす商品を開発することで、誰でも安心して使用できる衛生的なナプキンの提供が可能となりました。

本取り組みにより、「どこでも生理用品が手に入る社会」、そして「“自分らしく、もっと自由に”過ごせる社会」の実現を目指します。

▼『どこでもソフィ』ステートメント

※ユニ・チャーム社のリリースより抜粋 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000026351.html

■ディスペンサーの特長

『School Sofy（スクールソフィ）』

・ダンボール製で軽量なため、壁や棚に吊り下げて使用することができます。

・必要な時に、下部の小窓から1枚ずつ取り出せる構造です。

・設置や移動が簡単で、校内のさまざまな場所に対応できます。

『Office Sofy（オフィスソフィ）』

・ふた付きのプラスチック製容器のため水回りの保管にも適しており衛生的にご利用いただけます。

・中にナプキンを補充し、使用者がふたを開けて必要分を取り出す形です。

・職場環境になじむシンプルで清潔感のあるデザインです。

※ユニ・チャーム社のリリースより抜粋 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000026351.html

■『どこでもソフィ』関連情報

運営事務局 ：ユニ・チャーム株式会社 ／ 株式会社ファミワン

公式サイト ：https://www.sofy.jp/ja/campaign/dokodemosofy.html

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



