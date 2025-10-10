【東京女子医科大学病院】見て、聞いて、医療を体感！「健康フェスタ2025」を開催

学校法人東京女子医科大学

本イベントは、市民の皆さまに健康づくりの大切さを知っていただき、楽しく学べる場を提供することを目的に実施するものです。当日は、メディカルスタッフによる健康相談や最新の医療機器体験、普段は入ることのできない病院の裏側でのお仕事体験など、幅広い世代の方にご参加いただける企画をご用意しております。

さらに、特別企画として元日本代表ラグビー選手の真壁伸弥氏、元日本代表サッカー選手の山瀬功治氏をお招きした講演会を開催。トップアスリートならではの健康管理やコンディション維持の秘訣を直接お聞きいただけます。

また、看護師のユニフォーム試着フォトスポットや、DMATカーの展示も実施し、ご家族そろって楽しめる内容となっております。

参加費は無料で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。皆さまの健康維持と増進にお役立ていただければ幸いです。

【開催概要】

日時：2025年10月19日（日）9:30～15:30

会場：東京女子医科大学病院（東京都新宿区河田町8-1）

総合外来センター内 各フロア

受付：総合外来センター1階 南エントランス

対象：一般の方

参加費：無料

【本件に関するお問い合わせ先】

＜イベントに関すること＞

東京女子医科大学病院 健康フェスタ2025実行委員会

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1

Tel：03-3353-8111（代表）

＜報道取材に関すること＞

東京女子医科大学 広報課 阿部・首藤

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1

Tel：03-3357-4804 Fax：03-3353-6793

E-mail: kouhou.bm@twmu.ac.jp