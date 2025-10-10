学生団体の活動をスマホから気軽に応援！-鳴門教育大学が「Giving Campaign 2025」を開催

国立大学法人鳴門教育大学

国立大学法人鳴門教育大学は、学生団体による活動を資金面で応援・支援するオンラインイベント「Naruto University of Education Giving Campaign 2025」を開催します。

実施期間

開催期間：2025年10月10日（金）9:00 ～ 10月19日（日）21:00

支援方法- スマホやPCから特設サイト（https://naruto-u.2025.giving-campaign.jp/）にアクセス- 応援したい団体を選択し、応援票を送る（費用無料）- 参加団体は獲得票に応じて活動資金をGET

スマートフォンやPCから「応援票」（無料投票）や1,000円からの寄付で、学生の活動を応援できます。

Giving Campaignとは

スマホやPCから特設サイトにアクセス応援したい団体を選択し、応援票を送る参加団体は得票数に応じて活動資金GET

Giving Campaignは、全国の学生が社会に向けて活動を発信し、共感を広げる新しい形のクラウドファンディングです。

2021年にスタートした全国規模のオンライン資金調達イベントで、6回目の開催となる今回は全国110大学が参加しています。

このイベントの特徴は、支援のハードルが低いことです。

従来のクラウドファンディングと異なり、「応援票」を送る（費用無料）だけでも、学生の支援に繋がります。

学生団体は、この応援票を集めることで、Giving Campaignを支えるパートナー企業から活動資金を受け取ることができます。応援票を獲得すればするほど、活動資金を受け取るチャンスが増えます。

Naruto University of Education Giving Campaign 2025

鳴門教育大学は2023年度に初めてGiving Campaignを開催し、今年で3年連続の開催です。

2025年度は、鳴門教育大学から15団体が参加し、多岐にわたる学生団体の挑戦を発信します。

ぜひ多くの方にご参加いただき、鳴門教育大学の学生たちの挑戦を応援していただければ幸いです。

国立大学法人鳴門教育大学

所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地

連絡先：088-687-6000（代表）

kohou@naruto-u.ac.jp

代表 ：学長 佐古 秀一

URL ：https://www.naruto-u.ac.jp/