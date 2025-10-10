2026年2月6日（金）～2月8日（日） 萩・石見空港発着！直行便で行く石垣島３日間（西表・由布・竹富の３島周遊とミシュラン三つ星・川平湾を満喫）
石王観光株式会社（所在地：島根県浜田市）は、定期便のない「萩・石見空港」から石垣島まで乗り換えなしで行ける特別チャーター便ツアーの販売を開始しました。週末（金・土・日）出発で参加しやすく、西表島・由布島・竹富島の３島周遊観光を含む充実の内容となっています。
【ツアー詳細】
旅行期間：2026年2月6日（金）～8日（日）
旅行代金：（基本）199,000円税込 （アップグレード）229,000円税込
※1人部屋追加代金は別途要
宿泊：（基本）ホテルミヤヒラ （アップグレード）フサキビーチリゾートホテル
食事：朝2回、昼3回、夕0回 ※機内弁当を含む
募集人員：68名（最少催行人員：40名）
添乗員：2名（全行程同行）
利用航空会社：フジドリームエアラインズ
利用バス会社：東運輸
旅行代金に含まれるもの：現地交通費、航空券代、バス代、宿泊費、規定の食事、観光地入場料、消費税等諸税、添乗員同行費用
販売期間：すでに販売を開始しています。
■ チャーター便で叶う「石見から南国・石垣島」への直行の旅
今回のツアーは、通常は定期便が就航していない「萩・石見空港」から石垣島までをチャーター便で直行運航。面倒な乗り換えが不要で、出発から到着まで快適に南国リゾートへアクセスできます。
出発日は2026年2月6日（金）、週末の設定で、仕事や学校を休まずに参加しやすいスケジュールです。
■ ３島周遊観光と川平湾グラスボート体験つき
石垣島滞在中は、西表島・由布島・竹富島を巡る３島周遊観光を実施。
また、沖縄で唯一ミシュランガイド３つ星を獲得した名所「川平湾」では、グラスボート体験を旅行代金に含めています。自然と文化が調和する八重山諸島の魅力を余すことなく堪能できます。
■ 選べるホテルで快適な滞在を
宿泊は石垣市中心部の「ホテルミヤヒラ」を基本プランとして設定。
さらにワンランク上の滞在を希望される方には、「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」へのアップグレードもご用意しています。
いずれも観光・買い物・食事に便利な立地で、快適な島時間をお過ごしいただけます。
■ 早期予約割引＆先着68名限定
早めの予約でお得になる「早期予約割引」を設定。限定70名様のみの販売となるため、満席になり次第受付終了となります。
詳細・お申し込みは石王観光までお気軽にお問い合わせください。
