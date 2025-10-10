ウブロとダニエル・アーシャムが「MP-17 アーシャム スプラッシュ」を発表： 芸術的な時計製造の流動的な進化





シンガポール, 2025年10月9日 /PRNewswire/ -- スイスの先駆的な高級時計メーカーであるウブロは、アメリカ人アーティストであり、ウブロのアンバサダーを務めるダニエル・アーシャムとの継続的なパートナーシップにおける最新の進化を発表しました。それは、「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」です。



3WAYで使用可能なポケットウォッチ「MP-16 アーシャム ドロップレット」の成功に続き、この新しいタイムピースは、水のダイナミックな本質、有機的なフォルム、そして透明性からインスピレーションを得て、再び時計デザインの常識を覆します。

「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、ウブロの「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」と、アーシャムのユニークな架空の考古学的ビジョンが完璧に融合したタイムピースです。彼は現代のオブジェクトを古代の工芸品として再構築し、過去、現在、未来の境界線を曖昧にします。

アーシャムがウブロのためにデザインした最初の腕時計であるこのタイムピースは、流れるような曲線の端々からアーシャムの創造的なディレクションが滴り落ちる、身に着けられる彫刻です。42mmのコンパクトなケースサイズは、ウブロの新しい、より小型の手巻きムーブメント「メカ-10」を搭載することで実現しました。このムーブメントは、文字盤の開口部とサファイアクリスタルのケースバックから見ることができます。

サファイアクリスタル（フロスト加工されたボックス型のベゼルに使用）、チタニウム、ラバーを選択したことは、「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の本質を裏付けており、流れる水からインスピレーションを得た時計の有機的な形状を彫刻するための完璧な基盤を提供しました。最も特徴的なのは、文字盤上の印象的なスプラッシュ（水しぶき）型の開口部であり、これはMP-16のドロップレット（水滴）のインスピレーションから直接進化したものです。

アーシャムの時間に対する見方は、彼のデザインアプローチの中心にあります。2016年のTEDトークで彼は、「私の作品は時間の崩壊についてです。それが過去からのオブジェクトなのか、未来からのオブジェクトなのか、あなたは確信が持てないはずです。」と説明しました。「MP-16 アーシャム ドロップレット」がそのコンセプトと形を通して実現したのに対し、新しい「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、時間がどのように印象を残すかに焦点を当てています。流れるようなケースライン、スプラッシュ型の文字盤開口部、透明なサファイアクリスタルコンポーネントにより、アーシャムの芸術的なビジョンとウブロの「メカ-10」ムーブメントが融合し、着用可能なデザインでコンセプトとパフォーマンスの両方を提供します。

一見すると、この時計は見慣れたウブロの形から逸脱しているように見えますが、よく見ると、ベゼルとケースバックにある6つのH型ビス、3時と9時の独特なラグ、チタニウム製のH型フォールディングクラスプなど、すべての特徴的な要素が存在します。アーシャムグリーンは、時針と分針、数字、時間と5分ごとのマーカー、9時位置のスモールセコンド針、そして3時位置のパワーリザーブインジケーターに見られます。

ウブロ 「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、単なる時計以上のものです。高級時計製造と現代アートの融合であり、従来の素材と形に革新的な解釈を加えています。ダニエル・アーシャムの独創的かつ流麗な視点を通して、時間を体験するよう、コレクターやアート愛好家を誘います。

ウブロCEO ジュリアン・トルナーレは、「ダニエル・アーシャムとの仕事は、新たなデザインと認識の発見です」と述べています。「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、ウブロのアンバサダーでありアーティストでもあるダニエル・アーシャムとのコラボレーションにおける、次のエキサイティングな章を象徴しています。これは、ウブロの「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の証であり、高級時計製造とアートをシームレスに融合させ、視覚的に見事でありながらイノベーションの限界を押し広げるタイムピースを生み出しています。この時計は、アーシャムのユニークで流動的なビジョンを通して、新しい光の中で時間を見るように私たちを誘います。」

ダニエル・アーシャムは、「ウブロとのコラボレーションを通じて、完璧な幾何学的な形状を持つ水滴からインスパイアされたケースを用いて、時間の流動性を追求しました。ウブロの「メカ-10」ムーブメントを搭載したこの時計は、まるで宙に浮かんでいるかのような、水そのものの透明感と、絶え間なく変化し続ける動きを表現しています。」と付け加えています。

99本限定の「MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア」は、国内のウブロブティックにて発売予定です。

ここでビデオをご覧ください https://youtu.be/2mJljSSbdqM

ウブロ

1980年、初めてゴールドケースとラバーストラップを組み合わせた腕時計が、ラグジュアリーウォッチの世界を一変させました。その腕時計は、舷窓をモチーフにしたビス付のベゼルが特徴的でした。そのことにちなんで、フランス語で「舷窓」を表す「ウブロ」が誕生し、同時に「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」のコンセプトも誕生しました。

2005年、ウブロは「ビッグ・バン」を発表し、アイコニックなデザイン、サイズ、多層構造のケースによって、創造的な思考を新たな高みへと昇華させました。同年、「ビッグ・バン」はジュネーブウォッチグランプリで最優秀デザイン賞を受賞しました。以来、この革新的な精神に後押しされ、「ビッグ・バン」は常に自己革新を続け、21世紀初の腕時計のアイコンとしての地位を確立しました。

「フュージョン」の概念はウブロに浸透しており、全てのコレクションの指針となっています。「ビッグ・バン」は時の幾何学を再構築し、「クラシック・フュージョン」は大胆さと抑制のバランスを保ち、「エクセプショナル タイムピース」は既成概念を覆し、前例のない時計芸術を創造しています。従来の常識に挑戦する破壊的なアプローチこそがウブロのDNAであり、自社製ムーブメントであるウニコ、メカ-10、トゥールビヨンに刻み込まれ、「アート・オブ・フュージョン」に新たな意味を加えています。

ウブロに深く根付いた、まるで錬金術のような創造性は、マニュファクチュールの中だけにとどまりません。例えば、サッカーの主要なイベント（UEFAチャンピオンズリーグ、UEFA欧州選手権™）とパートナーシップを結び、そのピッチでは魔法のような瞬間が生まれています。コンサート、バスケットボールの試合、芸術的パフォーマンス、そして、ウブロファミリーのスターシェフたちによるユニークな美食体験においても、魔法を感じることができるでしょう。それらを通して、ウブロを愛する人々、すなわち「ウブロティスタ」たちが共有する高揚感から、「ウブロならではの情熱（Hublot Vibes）」が生まれます。「アート・オブ・フュージョン」は、目に見えるものだけではあいません。ウブロ流の生き方なのです。

「ビッグ・バン」 20 周年 - 「ビッグ・バン」がもたらした革命的なマインドセットのセレブレーション

2005年、「ビッグ・バン」は時計製造に信じたいの到来を告げ、その名にふさわしい時計として登場しました。「ビッグ・バン」ほど現代の時計製造に変革をもたらした時計はほとんどありません。発売から20年を経た現在も、道の領域に挑み続けるマニュファクチュールを体現する存在であり続けています。独自の素材と、「ウニコ」や「メカ-10」をはじめとする自社開発製造ムーブメントによって、「ビッグ・バン」は伝統を打ち破ります。大胆な美しさで際立ち、同時に多様性も備えた時計。それが「ビッグ・バン」です。

ダニエル・アーシャム

ダニエル・アーシャムは、ニューヨークを拠点とするアーティストです。彼の作品は、建築、彫刻、パフォーマンスを融合させた「架空の考古学」を探求しています。彼は、日常のオブジェクトを浸食または結晶化させたように見せる独特のスタイルで知られており、それによって時間と崩壊について考えさせられます。アーシャムはさまざまな業界と提携し、彼の独特なアートを世界中へ共有しています。

MP-17 メカ-10 アーシャム スプラッシュ チタニウム サファイア

www.hublot.com

