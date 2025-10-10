建設用化学製品市場、2023年58.4億米ドルから2032年107.1億米ドルへ成長予測
建設用化学製品市場は、高性能かつ持続可能な建築ソリューションへの需要増加に支えられ、今後も高い成長率を維持すると見込まれています。都市化の進展やインフラ整備の拡大、環境規制の強化により、耐久性と効率性に優れた建材への関心が高まっており、企業は性能と環境対応を両立する製品開発を進めています。さらに、プレハブ工法やモジュラー建設の普及により、現場での施工時間を短縮しながら材料性能を向上させる特殊化学製品の需要が拡大しています。
2024年8月には、Brenntag SpecialtiesがNouryonとの流通パートナーシップを締結し、建設用化学製品ポートフォリオの強化を図りました。この提携により、Nouryonの革新的な製品とBrenntagの広範な流通網を組み合わせることで、顧客へのアクセスが向上し、市場での競争力がさらに強化される見通しです。また、NextGen Summit 2024では、建設用化学製品における革新と持続可能性へのニーズが高まる新たな機会が紹介されました。
主要企業は、建設用化学分野での事業拡大に積極的です。2024年3月には、画期的な脱炭素技術の開発を維持しつつ建設用化学製品の供給を加速させる方針を発表しました。この取り組みは、建設現場での炭素排出削減を推進するグローバルな動きと合致しており、持続可能性に対する企業の先進的アプローチを示しています。さらに、2024年6月には、Saint-Gobainが英国の建設用化学企業を8億米ドルで買収し、提供製品の拡充と英国市場での成長機会の獲得を目指しています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/1457
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331495&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
製品別分析
製品別では、コンクリート用添加剤（Concrete Admixtures）が市場をリードし、2023年には63％以上のシェアを占めました。セメントは建材の基盤ですが、最適なコンクリート品質を確保するには添加剤が不可欠です。これらは主に水分量を減らすことで強度を高めるために使用されます。建設用接着剤も、小規模ながら利益率の高い成長分野で、セメント、エポキシ、ポリマーを使用して耐久性と接着力を向上させています。
エンドユーザー別分析
住宅セグメントは、スマート住宅や近代的インフラの需要増加により、2023年に32％の市場シェアを記録しました。接着剤、防水剤、コンクリート添加剤などが住宅建設に利用され、建物の耐久性や省エネルギー性を向上させています。さらに、都市化と人口増加に伴い、住宅建設向け化学製品の需要も拡大しており、今後の市場成長に寄与すると見られます。
建設化学品市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-chemicals-market-1457
地域別分析
2023年、アジア太平洋地域は市場シェア約43％でトップに立ち、中国、インド、日本、オーストラリアなどの建設需要拡大が成長を牽引しました。政府や海外投資による大型プロジェクトも市場を後押ししています。建設化学メーカーは、持続可能で技術的に高度な材料の採用に注力し、コンクリート添加剤、防水ソリューション、工業用フローリングなどに応用しています。特にインドは、建設化学市場で成長と収益性の両面で世界のリーダーの一角を占め、インフラ開発の活発な動きが成長を支えています。
北米地域も公共・民間両方の建設支出増加により、今後の成長が期待されます。ヨーロッパでは、住宅および商業建築での建設化学製品需要が市場拡大の潜在力を持っています。
2024年8月には、Brenntag SpecialtiesがNouryonとの流通パートナーシップを締結し、建設用化学製品ポートフォリオの強化を図りました。この提携により、Nouryonの革新的な製品とBrenntagの広範な流通網を組み合わせることで、顧客へのアクセスが向上し、市場での競争力がさらに強化される見通しです。また、NextGen Summit 2024では、建設用化学製品における革新と持続可能性へのニーズが高まる新たな機会が紹介されました。
主要企業は、建設用化学分野での事業拡大に積極的です。2024年3月には、画期的な脱炭素技術の開発を維持しつつ建設用化学製品の供給を加速させる方針を発表しました。この取り組みは、建設現場での炭素排出削減を推進するグローバルな動きと合致しており、持続可能性に対する企業の先進的アプローチを示しています。さらに、2024年6月には、Saint-Gobainが英国の建設用化学企業を8億米ドルで買収し、提供製品の拡充と英国市場での成長機会の獲得を目指しています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/1457
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331495&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
製品別分析
製品別では、コンクリート用添加剤（Concrete Admixtures）が市場をリードし、2023年には63％以上のシェアを占めました。セメントは建材の基盤ですが、最適なコンクリート品質を確保するには添加剤が不可欠です。これらは主に水分量を減らすことで強度を高めるために使用されます。建設用接着剤も、小規模ながら利益率の高い成長分野で、セメント、エポキシ、ポリマーを使用して耐久性と接着力を向上させています。
エンドユーザー別分析
住宅セグメントは、スマート住宅や近代的インフラの需要増加により、2023年に32％の市場シェアを記録しました。接着剤、防水剤、コンクリート添加剤などが住宅建設に利用され、建物の耐久性や省エネルギー性を向上させています。さらに、都市化と人口増加に伴い、住宅建設向け化学製品の需要も拡大しており、今後の市場成長に寄与すると見られます。
建設化学品市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-chemicals-market-1457
地域別分析
2023年、アジア太平洋地域は市場シェア約43％でトップに立ち、中国、インド、日本、オーストラリアなどの建設需要拡大が成長を牽引しました。政府や海外投資による大型プロジェクトも市場を後押ししています。建設化学メーカーは、持続可能で技術的に高度な材料の採用に注力し、コンクリート添加剤、防水ソリューション、工業用フローリングなどに応用しています。特にインドは、建設化学市場で成長と収益性の両面で世界のリーダーの一角を占め、インフラ開発の活発な動きが成長を支えています。
北米地域も公共・民間両方の建設支出増加により、今後の成長が期待されます。ヨーロッパでは、住宅および商業建築での建設化学製品需要が市場拡大の潜在力を持っています。