ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡¦¥Ö¥í¥°¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¥êー¥Á¤ò³ÈÂç
¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¦¥§¥¹¥È¥Ñー¥à¥Óー¥Á, 2025Ç¯10·î10Æü /PRNewswire/ -- ¹ñºÝÅª¤Ê°ìÎ®´ë¶ÈË¡Ì³¤ª¤è¤Ó¾Ú·ôË¡Ì³»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëAnthony, Linder & Cacomanolis, PLLC¡Ê¡ÖALC¡×¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍÌ¾¤Ê¾Ú·ôË¡¤È»ñËÜ»Ô¾ì¥Ö¥í¥°¤ò±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê³ÈÂç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊË¡Åª¤ÊÃÎ¸«¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§
¡¦¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÈÇ¡§¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÆÉ¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤Çµ»ö¤ä¹Í»¡¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¡§¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï2010Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢³«»Ï°ÊÍèËè½µ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢www.securitieslawblog.com¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÌç²È¤Î¹×¸¥¡§ALC¤ÎÁÏÀß¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëLaura Anthony»á¤Ï¡¢¼«¤éÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤«¤éÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶È³¦¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡§Securitieslawblog¤Ï¡¢µ¬À©¡¢µ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò´Þ¤à¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤È¾Ú·ôË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ALC¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ï´ë¶È¾å¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¡§
ALC¤Ï¡¢¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¡¢Ä¾ÀÜ¾å¾ì¡¢¤ª¤è¤ÓSPAC¤«¤é¤ÎÅ±Âà¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Nasdaq¤ª¤è¤ÓNYSE¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëË¡Î§¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Nasdaq¤ÈNYSE¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÊÆ¹ñÍÂÂ÷¾Ú·ô¡ÊADR¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜÉáÄÌ³ô¤ò»È¤Ã¤¿½é¤ÎÊÆ¹ñIPO¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËALC¤¬Äó¾§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦Nasdaq¤ª¤è¤ÓNYSE¤Ç¤ÎÊÆ¹ñIPO¤òÌÜ»Ø¤¹12¼Ò°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼ÂÀÓ¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹¥´¶ÅÙ¤ÇÃæ¹ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñIPO¤Î¼¡¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡§
¡ÖÆüËÜ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈALCÁÏÀß¥Ñー¥È¥Êー¤ÎLaura Anthony»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÏË¡Åª¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀïÎ¬Åª¡¢³×¿·Åª¡¢¤½¤·¤ÆË¡Îá½å¼é¤ò½å¼é¤·¤¿ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬À®Ä¹¤ÎÌî¿´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Laura Anthony¡¢ÁÏÀß¥Ñー¥È¥Êー
Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC
lanthony@alclaw.com
Anthony, Linder & Cacomanolis¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC¤Ï¡¢¾Ú·ôË¡¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£ALC¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹ñºÝÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Âî±ÛÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê¸òº¹ÅÀ¤ò¿Ê¤à´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Anthony, Linder & Cacomanolis¥Áー¥à¤ÏÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤È°ú¼õ²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¡¢¹ç·×250²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¼è°ú¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.alclaw.com¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢844-281-2863¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com