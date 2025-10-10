「冬は伸びるラストチャンス！」高校生・高卒生対象・収穫の冬期講座 10月20日先着受付スタート！大学受験予備校四谷学院
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：ブレーンバンク株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）の、「収穫の冬期講座」が10月20日（月）より先着受付開始スタート！
受講講座はすべて映像視聴も可能です。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■受験シーズン直前！短期間で得点力アップを目指す！！
高校３年生と高卒生の「冬期講習」は、志望校別・テーマ別の多彩な講座を自由に組み合わせて受講、さらに、集中特訓できる「お正月特訓」、テストゼミ形式１日完結型の「直前講習」が展開されます。
共通テスト対策から私大・国公立二次対策まで、入試直結の実戦テクニックを伝授し、志望校合格に向けてのラストスパートを強力に後押しします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage1】
■映像授業やオンライン指導も選択可能！
四谷学院の冬期・直前講座では、受講講座はすべて映像でも視聴できます。映像視聴を活用すれば効率よい勉強が可能です。
01日程がバッティングする講座も受講できる！
同じ日程で受けたい講座が2つ以上ある場合は、他校舎での受講も可能ですし、映像授業を組み合わせることも可能です。特訓は通学型で受講できるのは最大4講座ですが、映像授業の講座なら何講座でも受講できます。
02映像ならではの機能で効率よく復習できる！
映像視聴ならもう一度確認したいところから再生したり、倍速機能で再生したりすることも可能なので、復習にも最適！苦手分野もしっかりと定着します。
03スキマ時間を勉強時間に変えられる！
自分のスマホやパソコンからいつでも・どこでも・何度でも視聴できるので、移動時間やちょっとしたスキマ時間も勉強時間に変えられます。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【無料】受験のプロ「受験コンサルタント」からアドバイスしてもらえます
冬期講座を受けたくても、講座がいっぱいあってどれを選んだらよいのか悩みますよね。
四谷学院では受験のプロがあなたと一緒に冬期講座の時間割を作成します。あなたの志望校と現在のレベルに合わせて、お勧めの講座を選びながら、バランスよく時間割を組んでいきます。冬期講座開始までにやっておくべきこともアドバイスしてもらえます。ご家族やお友達との参加も大歓迎です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage2】
■会社概要
社名 ： 株式会社四谷学院
所在地 ： 東京都新宿区四谷1-10 四谷学院ビル
代表者 ： 代表取締役 植野 治彦
設立 ： 1974年8月
資本金 ： 1,000万円
売上高 ： 172億円（2023年3月期）
事業内容： 大学受験予備校・個別指導塾・通信講座開発 他
URL ：https://www.yotsuyagakuin.com/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社四谷学院
受講講座はすべて映像視聴も可能です。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■受験シーズン直前！短期間で得点力アップを目指す！！
高校３年生と高卒生の「冬期講習」は、志望校別・テーマ別の多彩な講座を自由に組み合わせて受講、さらに、集中特訓できる「お正月特訓」、テストゼミ形式１日完結型の「直前講習」が展開されます。
共通テスト対策から私大・国公立二次対策まで、入試直結の実戦テクニックを伝授し、志望校合格に向けてのラストスパートを強力に後押しします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage1】
■映像授業やオンライン指導も選択可能！
四谷学院の冬期・直前講座では、受講講座はすべて映像でも視聴できます。映像視聴を活用すれば効率よい勉強が可能です。
01日程がバッティングする講座も受講できる！
同じ日程で受けたい講座が2つ以上ある場合は、他校舎での受講も可能ですし、映像授業を組み合わせることも可能です。特訓は通学型で受講できるのは最大4講座ですが、映像授業の講座なら何講座でも受講できます。
02映像ならではの機能で効率よく復習できる！
映像視聴ならもう一度確認したいところから再生したり、倍速機能で再生したりすることも可能なので、復習にも最適！苦手分野もしっかりと定着します。
03スキマ時間を勉強時間に変えられる！
自分のスマホやパソコンからいつでも・どこでも・何度でも視聴できるので、移動時間やちょっとしたスキマ時間も勉強時間に変えられます。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【無料】受験のプロ「受験コンサルタント」からアドバイスしてもらえます
冬期講座を受けたくても、講座がいっぱいあってどれを選んだらよいのか悩みますよね。
四谷学院では受験のプロがあなたと一緒に冬期講座の時間割を作成します。あなたの志望校と現在のレベルに合わせて、お勧めの講座を選びながら、バランスよく時間割を組んでいきます。冬期講座開始までにやっておくべきこともアドバイスしてもらえます。ご家族やお友達との参加も大歓迎です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage2】
■会社概要
社名 ： 株式会社四谷学院
所在地 ： 東京都新宿区四谷1-10 四谷学院ビル
代表者 ： 代表取締役 植野 治彦
設立 ： 1974年8月
資本金 ： 1,000万円
売上高 ： 172億円（2023年3月期）
事業内容： 大学受験予備校・個別指導塾・通信講座開発 他
URL ：https://www.yotsuyagakuin.com/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331467&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社四谷学院
プレスリリース詳細へ