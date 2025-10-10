セキュリティ・リーダーはZero Trustを採用しているが、AIセキュリティ・ツールの導入は遅れている、とDXCとMicrosoftの調査で判明

新たなグローバル・サイバーセキュリティ・レポートによると、Zero Trustを採用した組織の83%がセキュリティ・インシデントの削減に成功している

バージニア州アッシュバーン, 2025年10月10日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、Microsoftと共同で実施した新たな世界的調査「The Trust Report: From Risk Management to Strategic Resilience in Cybersecurity（信頼レポート：サイバーセキュリティにおけるリスク管理から戦略的レジリエンスまで）」を発表しました。レポートによると、Zero Trustは不可欠で広く採用されているフレームワークとなっているものの、組織は認証などのAIセキュリティ・ツールの活用についてはまだ初期段階にあり、使用している組織はわずか30%にとどまっており、サイバーセキュリティをさらに強化できる余地が大きいことが明らかになりました。



DXC's The Trust Report: How Global Cybersecurity Leaders are Navigating a Sea of Constant Threats



DXCとMicrosoftは、4大陸にわたる100名を超えるサイバーセキュリティの専門家へのインタビューを含む世界的な調査を委託しました。AIによって、攻撃者が防御をすり抜けて弱点を悪用する新たな手段を手に入れることで、セキュリティの脅威が急速に増加しています。このような状況において、Zero Trustモデルは単なるベスト・プラクティスではなく、進化し続ける脅威から組織を保護するための重要なフレームワークになりつつあります。レポートによると、Zero Trustを導入している調査対象組織の83%がセキュリティ・インシデントを削減し、修復およびサポート・コストを削減することに成功しています。同時に、AIによってサイバー脅威が増加している一方で、セキュリティ対策を強化するためにAI駆動型認証ツールを使用していると報告した企業はわずか30%でした。この顕著なギャップは、Zero Trustの価値と、今日の進化するサイバー脅威に対してよりプロアクティブで適応型の保護を提供するAIの未活用の潜在能力の両方を強調しています。

「Zero Trustは、今後ますます標準として見られるようになるでしょう」と、DXCのグローバル・オファリング・リード・サイバーセキュリティのDawn-Marie Vaughan氏は述べています。「AIによる脅威が加速するにつれ、組織はID、デバイス、ネットワーク、アプリケーション、データ全体にわたってセキュリティを総合的に評価する必要が出てきます。DXCでは、お客様の文化とテクノロジーにZero Trustを組み込み、業務を保護できるよう支援しています。当社の包括的な専門知識により、AIの脅威を防御すると同時に、AIを安全に活用することが可能になります。」

レポートの主な調査結果は以下の通りです：

・組織の66%が、Zero Trust導入における最大の課題としてレガシー・システムを挙げています。

・企業の72%は、新たな脅威がZero Trustポリシーと実践を継続的に改善する主な動機であると述べています。

・組織の50%以上が、セキュリティと並行してユーザー・エクスペリエンスを向上させるZero Trustの能力に予期せぬ価値を発見しました。

「ほとんどの企業はすでに、IT環境のバックボーンとしてMicrosoft Entra IDとMicrosoft 365を活用しています」と、Microsoft EntraのCVPであるAlex Simons氏は述べています。「DXCと共同でZero Trustソリューションを構築することで、その価値が拡大し、より緊密な統合、操作の簡素化、可視性と制御の向上が可能になります。Microsoftスタックを統合することで、組織は複雑さを軽減し、コストを削減し、Zero Trustの取り組みを加速できます。」

レポートでは、Zero Trustは一度限りの実装ではなく、文化的な変化、継続的な監視、強力なパートナーシップを必要とする継続的な取り組みであることを強調しています。DXCのサイバーセキュリティ専門家は、「組織はIDから始めて段階的なアプローチを取り、信頼できるパートナーを活用してZero Trustアーキテクチャを大規模に統合、最適化、管理する必要がある」と強調しています。

完全なレポートThe Trust Report: From Risk Management to Strategic Resilience in Cybersecurityは、こちらからダウンロードできます。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

