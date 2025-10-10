[ソムチョンボク営魚組合法人] Foodstyle 2025 東京展示会で大好評 日本市場拡大へ本格始動、日本進出の足掛かりに
ソムチョンボク営魚組合法人は9月25日～26日に東京ビッグサイトで開催された
日本最大規模の総合食品展示会「Foodstyle 2025」に出展し、会場で高い関心を集めた。
展示会では、日本の消費者の好みを考慮して開発したスチームアワビ（殻付き／スライス・薄切り／厚切り）を紹介し、韓国産水産加工食品の魅力を示した。
会場内での来場者向けの試食提供では、用意したアワビが早々に無くなるほどの人気を集め、
製品紹介用カタログもすべて配布終了となり、来場者から高い関心を集めた。
また展示会期間中には約400社の日本国内の水産物卸売業者、食品メーカー、小売企業と商談を行った。
一部の有名ホテルからはすぐに納入してほしいとの要望が寄せられるなど、製品の高い品質が評価された。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331451&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331451&id=bodyimage2】
ソムチョンボク営魚組合法人は単なる原料アワビの輸出にとどまらず今回の展示会を契機に、
アワビを基盤とした加工食品市場への本格的な参入を表明した。
さらにアワビに加え、韓国産ヒラメを活用した加工食品の発売も予定しており、
日本市場における製品ラインアップのさらなる多角化を目指している。
ソムチョンボク営魚組合法人はアワビとヒラメの養殖から加工・流通まで全工程を自社で一貫して行う
韓国を代表する水産専門企業である。
最近では韓国政府から優秀中小企業として認定され、グローバル競争力を証明した。
また、IQF（急速冷凍）技術やスチーム加工などの先端設備への投資により、差別化された製品を継続的に提供している。
企業関係者はインタビューで「今回の展示会を通じて、
日本市場における韓国産水産加工食品の将来性を改めて確認できました。
当社のスチームアワビは、生臭さがなく柔らかな食感を実現しており、日本の消費者に最適化された製品です。
今後はヒラメの加工食品も展開し、日本市場での事業拡大に注力してまいります」と自信を示した。
ソムチョンボク営魚組合法人はこの成果を基に関東地方を中心とした供給体制を整備し、
2026年上半期より日本市場で本格的な営業活動を展開する予定である。
配信元企業：サブコリア SERVE KOREA
