海外で飲食業起業やマーケティングを学んだ経験を持つ著者が、現場の課題に応えます。飲食店の方はもちろん、日本食の魅力を世界に届けたい方に役立つ実践的な一冊『英語でカツ丼ってなんていう？』10月10日発売

