【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.232】 10月20日（月）「消費者向けウェザープロテクションアイテム・サービス市場の現状と展望」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.232 「消費者向けウェザープロテクションアイテム・サービス市場の現状と展望」を10月20日にオンラインライブ配信いたします。
地球温暖化に伴う気候変動の影響で、日本の夏は年々厳しさを増し、真夏日・猛暑日の増加や大型台風・集中豪雨の頻発が社会課題となっています。本セミナーでは、気候変化への適応策の一環として注目される「ウェザープロテクションアイテム・サービス」に焦点を当て、消費者の生活を守ると同時に新たなビジネスチャンスを創出する市場について、当社コンシューマー・マーケティングユニット 研究員 阿部 典子がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「消費者向けウェザープロテクションアイテム・サービス市場の現状と展望」
1．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の定義
2．注目される背景
3．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の動向
4．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の展望
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
研究員 阿部 典子
【開催要綱】
◆開催日時：2025年10月20日（月）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年10月17日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331340&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
地球温暖化に伴う気候変動の影響で、日本の夏は年々厳しさを増し、真夏日・猛暑日の増加や大型台風・集中豪雨の頻発が社会課題となっています。本セミナーでは、気候変化への適応策の一環として注目される「ウェザープロテクションアイテム・サービス」に焦点を当て、消費者の生活を守ると同時に新たなビジネスチャンスを創出する市場について、当社コンシューマー・マーケティングユニット 研究員 阿部 典子がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「消費者向けウェザープロテクションアイテム・サービス市場の現状と展望」
1．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の定義
2．注目される背景
3．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の動向
4．ウェザープロテクションアイテム・サービス市場の展望
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
研究員 阿部 典子
【開催要綱】
◆開催日時：2025年10月20日（月）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年10月17日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331340&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ