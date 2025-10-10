「ヘラブナ激釣Bible」が2025年10月14日に発売！
この本は、より多くヘラブナを釣るためのテクニック・ノウハウが詰まった完全保存版。
誌面では名手の実釣記事、攻略法、アレンジ術の紹介などをていねいに解説しています。
特別付録DVDは2人の名手のテクニックを映像で細かく紹介。
ヘラブナ激釣Bible
特集 爆釣のチョウチン両だんご
魑魅魍魎蠢く利根川本流に挑む
手堅く釣れるチョウチンウドンセット
釣れる底釣りエサ「新ブレンド」
ヘラブナ釣り業界を考える
ヘラブナの視・嗅・味・聴 4つの感覚
川の野ベラを狙う！
名手の釣れる小技 宙釣り編・底釣り編
春夏秋冬 必釣法
状況別のエサアレンジ
状況別の仕掛けアレンジ
状況別のエサ打ち 浅ダナ釣り
ヘラブナ釣りの現状と未来
定価：2500円
発行：株式会社メディアボーイ
配信元企業：株式会社メディアボーイ
