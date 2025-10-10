人気シリーズ第４弾！誰もが持つ“アイドル力”で人生・組織・社会を輝かせる方法とは？学生・社会人問わず、夢を現実に変えたいすべての人に向けた、実践的で前向きな指南書『アイドル力講義』10月10日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『アイドル力講義』を2025年10月10日に発売いたします。
西日本短期大学メディア・プロモーション学科の今木教授が、学生アイドル育成の経験をもとに「アイドル力」の本質を徹底解説します。
「アイドル力」とは、特別な人だけの力ではなく、誰もが持ち、磨くことで人生や周囲を豊かにする力です。
本書では、自分自身の可能性を広げる方法、チームや組織で影響力を発揮する術、地域や社会で元気を生み出すアイデアまで、全25講で紹介。
笑顔や経験の活かし方、プロデューサーとしての視点、SDGsや災害復興など社会貢献につなげる力まで網羅した一冊です。
大人気シリーズ第4弾!!
「アイドル力」は、あなたの中にもある。
本書では、西日本短期大学メディア・プロモーション学科で学生アイドルユニットをプロデュースする今木教授が、「アイドル力」の真髄を語りつくします。
「アイドル力」とは、アイドルになりたい人だけのものではありません。
実は誰もが持っていて、磨けば人生を豊かで華やかにしてくれるもの。
組織や地域で影響力を発揮して、周囲を巻き込み、夢を実現したい人や、生き辛さを感じていて、その状況を変えたい人にも、ぜひ読んでほしい本です。
本書を読んで、あなたも持っている「アイドル力」を生かし、未来を輝かせましょう！
目次
第１章 「アイドル力」を知れば運命は変わる！
～「アイドル力」の本質を知るためのヒント～
第１講 「アイドル力」の可能性
第２講 誰もが持っている？ 「アイドル力」の本質
第３講 「アイドル力」があれば〝無敵〟になれるのか
第４講 「アイドル力」を発揮するなら原石を磨くこと
第５講 「アイドル力」×「経験」で生まれる化学反応
第２章 「アイドル力」で自分を変える！
～「アイドル力」を発揮するための心得とは？～
第６講 笑顔で「アイドル力」を高める
第７講 「アイドル力」の本質を崩す自己満足
第８講 「アイドル力」を引き出すプロデューサーの存在
第９講 「アイドル力」を育てる名Ｐはあなた自身
第10講 〝夢〟の見え方も変わる「アイドル力」のチカラ
第３章 「アイドル力」で組織を変える！
～「アイドル力」を発揮させるマネジメント術とは？～
第11講 「アイドル力」を育てるチームワーク
第12講 「アイドル力」を養うキャスティング
第13講 「アイドル力」を育てる仕組み
第14講 スポットライトを浴びる「アイドル力」
第15講 多様性の時代に求められる「アイドル力」
第４章 「アイドル力」で社会が変わる！
～「アイドル力」が生み出す社会・地域の価値とは？～
第16講 「アイドル力」で社会を変えられるのか
第17講 「アイドル力」で地域から日本に元気を！
第18講 地域を拠点に「アイドル力」で世界を目指す！
第19講 「アイドル力」が実現するSDGsの先へ
第20講 「アイドル力」はメジャーとローカルの垣根を超える
第５章 「アイドル力」で世界も変える！
～「アイドル力」が切り拓く未来の可能性とは？～
