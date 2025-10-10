トレジャー・ファクトリーが無人店舗型レンタルサービス事業を譲受、レンタル事業の収益拡大と無人店舗業態の展開を目指します
株式会社トレジャー・ファクトリー（東京都千代田区：代表取締役社長 野坂 英吾）は、エンプティ株式会社が運営する無人店舗型ドレスレンタルサービス「Empty Dressy」の事業譲受を決定しました。
■事業譲受の目的
（1）レンタル事業の収益拡大
当社ではEC型のドレスレンタル「Cariru」を展開しております。現在のEC型のサービスに加え、無人店舗型である本件事業を展開することにより、異なるニーズを取り込み、レンタル事業の収益拡大を目指します。
本件事業は予約・貸出・返却までの工程が完全自動化されており、多店舗展開が容易であると見込んでおります。将来的にはドレスに限らず、ニーズを探りながら、商材を多様化して無人店舗型のレンタル店舗を積極的に展開していく方針です。
（2）リユース事業での無人店舗開発
昨今、人手不足の解消や技術革新による業務効率化・運営コスト削減などのメリットから、無人店舗モデルへの注目が高まっています。
当社においても、無人店舗という新たなビジネスモデルに着目しており、中長期的に重要な販売チャネルの一つになり得ると考えております。当社が展開する多様な業態と取扱い商材を軸に、無人店舗のシステム・サービス・オペレーションのノウハウを掛け合わせ、新たな業態の開発を模索していきます。
■ トレファクの業態・サービス展開
■ 株式会社トレジャー・ファクトリー 会社概要
会社名 株式会社トレジャー・ファクトリー（東証プライム 証券コード：3093）
代表者 代表取締役社長 野坂 英吾
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル20階
会社設立 1995年5月25日
資本金 9億600万円（2025年2月末時点）
ホームページ https://www.treasurefactory.co.jp/
事業内容
・リユース事業の運営
・オークションの運営 https://about.tf-livenet.com/
・トレファク引越の運営 https://www.tfhikkoshi.com/
・トレファク不動産の運営 https://www.tf-fudosan.com/
・終活・生前整理サービス Regacyの運営 https://www.regacy.jp/
・ECドレスレンタル Cariruの運営 https://www.cariru.jp/
グループ店舗数
311店舗（2025年9月末時点）
■ 経営理念
『 トレジャーファクトリーは、人々に喜び・発見・感動を提供します。 』
私たちトレジャーファクトリーは、お客様、そして当社で働く従業員、当社のお取引先や株主の皆様など
当社に関わりのある多くの人々に、喜び・発見・感動を提供していきたいと考えています。
