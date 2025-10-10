M&M′S（R）とCrocs、限定コレクションを発表：ファッションと遊び心の融合





シカゴ, 2025年10月10日 /PRNewswire/ --マース（Mars）の誇るブランドであるM&M'S® は本日、フットウェアの世界的リーダーであるCrocsとのブランド初となるコラボレーションを発表しました。10月9日*から店舗とオンラインで発売されるこの限定コレクションは、M&M'Sのアイコニックな世界観とCrocsの快適なスタイルが融合し、ファッションによるユニークな自己主張を生み出すことで、世界中のファンに驚きと喜びを与えるものです。



M&M'S and Crocs introduce the first-ever collaboration between both brands, bringing two worlds together in a swirl of flavor and fashion to surprise and delight fans - because “It’s More Fun Together.”



楽しさと自己表現の祭典

M&M'Sは、楽しさが私たちを引き寄せる力を信じています。このパートナーシップは、遊び心、創造性、そして楽しさを共有することによって、両社のファンの熱狂的な世界がひとつになることを祝福するものです。今回のコラボレーションは、M&M'Sの誰もが知る世界と、Crocsの比類なき快適さを融合させたコレクションを通して、ファンをユニークなスタイルへと誘います。

「ブランドに命が吹き込まれる過程において、ファンをその中心に据えることがこれほど重要になったことはありません」と、 Global M&M'S Ecosystemのゼネラルマネージャーを務めるAlyona Fedorchenkoは述べています。「今回のコラボレーションにより、M&M'Sはファッションによる思いがけないユニークな自己主張で一歩一歩の歩みに楽しさのパワーを吹き込み、ファンに驚きと喜びを与えることができます。」

コレクションのハイライト

本コレクションでは、M&M'Sのアイコニックなカラーと遊び心にインスパイアされた2足のクロックス・クロッグを取り上げています。履き心地の良さはもちろん、目を引くデザインで、流行に敏感なファンのマストアイテムとなっています。以下のリンクからコレクションをご覧ください。

・M&M'S Classic Clog -M&M'Sミックスのカラフルなグラフィック、M&M'S ClassicとPeanut bag Jibbitz™のチャーム4つ、さらにお気に入りのジビッツを入れるスペースを特徴としています。ヒールストラップには、M&M'Sのロゴ入りジビッツ・チャームが2つ付いています。

・M&M'S Bae Clog -甘さたっぷり、楽しさはさらにたっぷりのM&M'S Crocs Bae Clogは、レディースサイズのみを取り扱っており、どんなスタイルにも遊び心をプラスします。グリッター処理を施し、M&M'Sのジビッツ・チャームを散りばめ、ブランドのアイコンである「M」が刻まれた一足は、M&M'Sの楽しさに加え、皆様に愛されるクロックスシューズの一日中履ける快適さも兼ね備えています。さらに、大胆なプラットフォームヒールが適度な高さを演出しています。

・M&M'S Spokescandy Jibbitz™用チャーム（7パック） -この限定コレクションには7つのジビッツ・チャームがあり、それぞれがM&M'Sのスポークスキャンディーのメンバーを表しています。ファンは、自分の好きなM&M'Sや個性を反映したシューズをカスタマイズすることができます。

「CrocsとM&M'Sは、両社ともまぎれもなく大胆で個性に溢れています」と、Crocsのシニア・バイス・プレジデント兼最高マーケティング責任者（CMO）のカーリー・ゴメス氏 は述べています。「ともに創り上げたこのコレクションは、それを身にまとうファンと同じくらい表現力豊かです。想像力あふれるスタイルで、より快適な世界を実現します。」

グローバル展開 M&M'S x Crocsコレクションは世界50市場**で販売予定です。このコレクションは、MMS.comとcrocs.comのオンラインショップ、M&M'SとCrocsの一部の小売店、および主要な代理店を通じて購入することができます。

詳細、価格、そしてこの楽しいイベントへの参加については、 MMS.com**をご覧ください。 Facebook、 Instagram、 そしてTikTokもご覧ください。

*コレクションが入手可能かどうかは市場によって異なりますので、詳しくはお近くのM&M'SストアまたはMMS.comサイトまでお問い合わせください。

**アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カナダ、カリブ海諸国、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エクアドル、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、台湾、タイ、英国、米国、ウルグアイ、ベトナム

MMS.COM US: https://www.mms.com/en-us/shop/crocs-c.html?utm_source=news_website&utm_medium=public_relations&utm_campaign=brand-crocs-press-release

MMS.COM EU: https://www.mms.com/en-us/all-p/crocs-c.html

Crocs US：https://www.crocs.com/c/cast-of-characters/m-m

Crocs CA：https://www.crocs.ca/M%20M%27s/m-m,en_CA,sc.html

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2778982/croc_stil_crocs_lentils_1x1__2.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1973412/Mars_MMS_Logo.jpg?p=medium600

