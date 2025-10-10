こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
中四国最大級の蚤の市「みつはま蚤の市」を初開催します
■概要
みつはま蚤の市を初開催します。中四国最大級の蚤の市です。
三津ふ頭にアンティーク品や古着、ハンドメイド雑貨、美味しいグルメのお店が150店舗以上集まります。海の見えるロケーションで、三津浜の港町風情やレトロな雰囲気を味わえます。合わせて、隣接する松山市公設水産地方卸売市場で第34回三津の朝市「旬・鮮・味まつり」を実施します。
■日時
令和7年10月18日（土曜日）、19日（日曜日）9時から16時まで ※小雨決行、雨天中止
■場所
松山市三津ふ頭 （松山市三津ふ頭1-2 松山市公設水産地方卸売市場 南側周辺）
オープニングセレモニー
【日時】18日（土曜日） 9時から9時10分まで
【場所】会場入口付近
【内容】1.あいさつ
みつはま蚤の市実行委員会 委員長 渡部 裕司（わたなべ ゆうじ）
松山市 参与 松本 善雄（まつもと よしお）
2.バブルマシン作動 開催を祝いシャボン玉を飛ばします
みつはま蚤の市実行委員会 委員長 渡部 裕司
松山市 参与 松本 善雄
■出店者
●アンティーク品、古着、ハンドメイド雑貨、美味しいグルメの店など
18日（土曜日） 約90店舗、 19日（日曜日） 約70店舗
●出店者情報などをInstagramで紹介しています。
「みつはま蚤の市」Instagram（外部リンク）
（http://www.instagram.com/mitsuhama_nominoichi_）
■第34回 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」
【日時】令和7年10月18日（土曜日） 午前8時から正午まで
【場所】松山市公設水産地方卸売市場 （松山市三津ふ頭1-2）