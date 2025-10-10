中四国最大級の蚤の市「みつはま蚤の市」を初開催します





■概要

みつはま蚤の市を初開催します。中四国最大級の蚤の市です。

三津ふ頭にアンティーク品や古着、ハンドメイド雑貨、美味しいグルメのお店が150店舗以上集まります。海の見えるロケーションで、三津浜の港町風情やレトロな雰囲気を味わえます。合わせて、隣接する松山市公設水産地方卸売市場で第34回三津の朝市「旬・鮮・味まつり」を実施します。

■日時

令和7年10月18日（土曜日）、19日（日曜日）9時から16時まで ※小雨決行、雨天中止

■場所

松山市三津ふ頭 （松山市三津ふ頭1-2 松山市公設水産地方卸売市場 南側周辺）

オープニングセレモニー

【日時】18日（土曜日） 9時から9時10分まで

【場所】会場入口付近

【内容】1.あいさつ

みつはま蚤の市実行委員会 委員長 渡部 裕司（わたなべ ゆうじ）

松山市 参与 松本 善雄（まつもと よしお）

2.バブルマシン作動 開催を祝いシャボン玉を飛ばします

みつはま蚤の市実行委員会 委員長 渡部 裕司

松山市 参与 松本 善雄

■出店者

●アンティーク品、古着、ハンドメイド雑貨、美味しいグルメの店など

18日（土曜日） 約90店舗、 19日（日曜日） 約70店舗

●出店者情報などをInstagramで紹介しています。

「みつはま蚤の市」Instagram（外部リンク）

（http://www.instagram.com/mitsuhama_nominoichi_）

■第34回 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」

【日時】令和7年10月18日（土曜日） 午前8時から正午まで

【場所】松山市公設水産地方卸売市場 （松山市三津ふ頭1-2）