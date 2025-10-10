株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼緑、以下:DHC)は、2010年から発売しているロングセラースキンケアシリーズ「薬用Qシリーズ」から、シリーズ最高峰※1の全方位※2エイジングケア※3クリーム「DHC 薬用Q パーフェクト フェースクリーム」を2025年11月6日(木)に発売いたします。

「DHC 薬用Q パーフェクト フェースクリーム」は、ハリ・弾力、うるおいに加え、シワ改善、美白※5、肌荒れ防止の機能まで備えたシリーズ最高峰※1の全方位※2エイジングケア※3クリームです。シリーズ共通配合である「コエンザイムQ10※4」は、従来シリーズの2倍濃度を実現しDHC史上最高濃度の＜0.6%＞を配合しました。また、薬用成分“ナイアシンアミド”を配合することでシリーズ初のシワ改善機能を搭載し、年齢肌のあらゆる悩みに全方位※2からアプローチします。

※1:薬用Qシリーズ内でコエンザイムQ10は最高濃度0.6%配合し、唯一シワ改善機能を搭載している点

※2:シワ改善、美白、肌荒れ防止、ハリ・弾力、うるおいのこと ※3:年齢に応じたケアのこと

















■「薬用Qシリーズ」とは

薬用Qシリーズは、美白※5や肌荒れ防止の薬用成分と、“若々しい印象”の鍵となる保湿成分「コエンザイムQ10※4」を一般化粧品※6上限値の10倍濃度の＜0.3%＞を配合し、年齢肌の悩みにアプローチする人気のエイジングケアシリーズです。

今回はそのシリーズに、コエンザイムQ10※4画像は＜0.6%＞ 配合を実現したシリーズ最高峰※1のエイジングケア※3クリームが加わりました。

※6:一般化粧品とは、薬用化粧品に該当しない商品のこと

左から順に、薬用Qソープ、薬用Qローション、薬用Qフェースミルク、薬用Qディープモイスチュアライジングセラム、薬用Qフェースクリーム、薬用Qクイックジェルモイスト＆ホワイトニング

■商品概要

■商品特長

・DHC史上最高濃度の”コエンザイムQ10※4”と薬用成分”ナイアシンアミド”を配合

ハリのある柔軟性を保った若々しい肌印象に役立つとされる“コエンザイムQ10※4”を、一般化粧品※6の20倍濃度である＜0.6%＞配合。高濃度のコエンザイムQ10※4と、ヒアルロン酸※4、コラーゲン※4などの美肌サポート成分で、内側から押し返すようなハリとツヤに満ちた弾力のある肌へ導きます。



コエンザイムQ10濃度比較





シワ改善ビフォーアフター



・植物性リポソームを採用した浸透処方

植物性リポソームを配合した浸透処方「ディープアプローチ処方」を採用することで、DHC史上最高濃度に配合したコエンザイムQ10※4を角層深くまで届ける処方を実現。うるおいとハリ・弾力が満ちる明るい素肌へ導きます。

・シワにフィットし、肌を引き上げるようなテクスチャー

なじませた後にハリ感を与える「リフトヴェールポリマー※7」を配合。気になるシワにとどまりながらも、肌をグッと引き上げるようなテクスチャーで、使うたびに上向きの表情へ導きます｡

※7:ポリビニルピロリドン/皮膜形成成分

■発売記念キャンペーン 概要

「DHC 薬用Q パーフェクト フェースクリーム」の発売を記念して、最大22%オフでお買い求めいただけるキャンペーンを実施いたします。

【実施期間】2025年11月6日(木)～2026年1月7日(水)

【ご購入】DHC通販、直営店

【内容】

・DHC 薬用Q パーフェクト フェースクリーム 単品

定価 7,040円(税込) → キャンペーン価格 6,270円(税込) 10%オフ

・DHC 薬用Q パーフェクト フェースクリーム 本品＋リフィルセット

定価 13,750円(税込) → キャンペーン価格 11,000円(税込) 20%オフ

・DHC 薬用Q シリーズ 3点セット（ローション、フェースミルク、パーフェクトフェースクリーム）

定価 14,374円(税込) → キャンペーン価格 11,110円(税込) 22%オフ

なお、10月16日(木)よりDHC直営店にて事前購入予約キャンペーンを実施いたします。事前に直営店で購入予約をすると、その場でDHC 薬用Qローション・DHC 薬用Q フェースミルクのサンプルをプレゼントいたします。加えて、ご購入時にショップポイント500PTプレゼントいたします。詳細はお近くのDHC直営店にお問合せください。

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

